В Україні окупанти зруйнували або пошкодили 116 тисяч житлових будинків

Унаслідок російської агресії в Україні зруйновано або пошкоджено 116 тисяч житлових будинків, у яких мешкали близько 3,5 млн громадян.

Про це заступниця директора департаменту житлової політики та благоустрою Міністерства розвитку громад та територій Світлана Старцева повідомила на пресконференції, пише Укрінформ.

“Станом на 1 червня 3,5 млн українців мають пошкоджене або зруйноване житло. Йдеться про 116 тис. об’єктів загальною площею 14 млн кв. м”, – зазначила вона.

З них багатоповерхових будинків – 12,3 тисяч (12 млн кв. м), а індивідуальних садиб — 104,1 тисяч (1,7 млн кв. м).

Незначних пошкоджень (до 25%) зазнали 3,8 тис. багатоквартирних та 24,4 тис. індивідуальних будинків.

“Відновлення шляхом нового будівництва потребують 30 тис. багатоквартирних та 27,3 тис. індивідуальних будинків. Капітального ремонту або реконструкції – 58,5 тис. багатоквартирних та 52,6 тис. індивідуальних будинків”, – повідомила Старцева.

За її словами, наразі активно обраховуються загальні збитки, заподіяні житловому фонду. Попередньо ця сума вже перебільшує 100 млрд гривень.

“Але ця робота ще не завершена, ми не скрізь маємо доступ до об’єктів, немає реальної інформації щодо руйнацій, немає оцінки відповідних фахівців”, – наголосила вона.

Нагадаємо, Кабінет міністрів створив спеціальну комісію, яка буде займатися аудитом збитків, завданих військовою агресією Росії. Порядок реєстрації руйнувань та пошкоджень будинків українців внаслідок бойових дій спрощено.