Для сприяння експорту українського зерна мають побудувати тимчасові елеватори на кордонах, заявляє Байден

Президент США Джо Байден підписує Акт про ленд-ліз в Україні (поруч сенатором Бен Кардін) в Овальному кабінеті Білого дому у Ва

США збираються побудувати тимчасові зерносховища на кордоні України аби допомогти експорту зернових, повідомив президент Сполучених Штатів Джо Байден.

Відповідне відео наводить видання Politico.

"Ми працюємо над планом, щоб вивезти зерно за допомогою залізниці. Але Україна має таку саму систему залізничних доріг, як і Росія, де ширина колії відрізняється від колії в Європі. Тому ми будуватимемо елеватори, тимчасові елеватори на кордоні України з, зокрема, Польщею", - заявив Байден.

Він також зазначив, що в Україні через війну та блокаду портів "застрягли" 20 мільйонів тон зернових.

Нагадаємо, Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель наголосив, що Росія використовує "хлібну" блокаду як зброю війни, і про її методи зовнішньої політики мають знати в інших країнах.