Американські банки JPMorgan Chase і Goldman Sachs зупинили операції з держборгом РФ, – Bloomberg

Два найбільші банки США JPMorgan Chase і Goldman Sachs призупинили операції з обслуговування боргових зобов'язань Росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними експертів ринку, JPMorgan Chase і Goldman Sachs Group вирішили відмовитися від операцій з боргу РФ після того, як Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США заборонило учасникам ринку США купувати як нові, так і існуючі боргові та пайові цінні папери, випущені суб'єктом РФ.

“Відповідно до оновленого керівництва OFAC і згортання Goldman Sachs діяльності, пов'язаної з Росією, фірма більше не проводитиме певних операцій з формування активності ринку щодо російських юридичних осіб”, – йдеться у заяві Goldman.

Також припиняє такі транзакції JPMorgan.

Як зазначає видання, повідомлення Міністерства фінансів США 6 червня про посилення фінансових санкцій застало учасників ринку зненацька і викликало шквал переговорів з юристами. Попередня політика США дозволяла торговим платформам, включаючи Goldman Sachs і JPMorgan, допомагати клієнтам купувати дешевий російський борг на вторинному ринку. Тепер учасникам ринку США заборонено купувати як нові, так і існуючі боргові та пайові цінні папери, випущені суб'єктом Російської Федерації. При цьому американські інвестори все ще можуть продавати або утримувати російський борг.

Комітет з визначення кредитних деривативів EMEA (CDDC) підтвердив, що РФ не здійснила оплату в розмірі майже 1,9 млн доларів відсотків за суверенними облігаціями, що по суті та за змістом є дефолтом за цим боргом. Деякі інвестори зазначають, що дефолт за іншими боргами також є неминучим.

Нагадаємо, США не продовжили ключову ліцензію, термін дії якої минув 25 травня. Вона дозволяла Росії робити виплати американським власникам облігацій.