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Розгляд “справи 6 січня”: ексгенпрокурор США Вільям Барр заявив, що Трамп був відірваний від реальності

В оточенні експрезидента утворилося два табори – “команда нормальних” і “команда Руді”.

Розгляд “справи 6 січня”: ексгенпрокурор США Вільям Барр заявив, що Трамп був відірваний від реальності
Фото: EPA/UPG

Екс-генпрокурор США Вільям Барр заявив, що вважав Дональда Трампа “відірваним від реальності” після виборів 2020 року.

Про це йшлося під час другого публічного засідання спецкомісії Конгресу, яка розслідує штурм Капітолію 6 січня 2021 року, пише bbc.com.

“Свідчення (записане відео, – ред.) Білла Барра, показані під час розслідування заворушень у Капітолії 6 січня, виявили глибокі розбіжності в кампанії Трампа щодо його заяв про фальсифікацію виборів”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема в оточенні експрезидента утворилося два табори – “команда нормальних”, яка визнала поразку Трампа, і симпатики, які її не визнавали. Остання стала відома як “команда Руді” на честь колишнього мера Нью-Йорку Руді Джуліані, який був одним із найбільш активних прихильників Трампа.

За словами Барра, він неодноразово говорив Трампу, що немає жодних підстав говорити про фальсифікації з машинами для голосування чи “звалища” бюлетенів. Проте Трамп продовжував розповсюджувати заяви про шахрайство. Барр заявив, що був “деморалізований” заявами свого боса.

“Я подумав: “Боже, якщо він справді вірить у це, він втратив зв’язок із реальністю”, – сказав Барр.

Спецкомітет прагне довести, що заяви екс-президента про фальсифікацію виборів безпосередньо призвели до штурму Капітолію.

Перед комісією є виклик – переконати республіканців у своїй правоті. Згідно з опитуванням CBS News, близько половини республіканців вважають, що люди, які штурмували Капітолій, є патріотами.

Комітет планує провести додаткові слухання у середу та четвер цього тижня.

Нагадаємо, Спеціальний комітет Палати представників, який розслідує штурм Капітолію, провів перше слухання 9 червня. Комітет показав добірку найтривожніших кадрів штурму. На кадрах, зокрема, видно як натовп отримував сигнали безпосередньо від Трампа.

На слуханні оприлюднено відео, на яких працівники Білого дому і кампанії Трампа, а також його дочка Іванка Трамп і зять Джаред Кушнер, заявили про те, що вони не вірять Трампу щодо вкрадених виборів.

6 січня 2021 року тисячі прихильників Трампа штурмували будівлю Капітолію. Це стало наймасовішою атакою на будівлю Конгресу з часів війни 1812 між США та Великобританією. Учасники заворушень, які вважали, що поразка Трампа на президентських виборах була наслідком фальсифікацій, спробували завадити законодавцям підтвердити перемогу президента Джо Байдена.

Один з поліцейських, які перебували в будівлі Капітолію, помер наступного дня після нападу, і ще четверо співробітників поліції  вчинили самогубства. Крім того, 6 січня у Вашингтоні загинули четверо учасників заворушень, постраждали близько 140 правоохоронців. У причетності до нападу було звинувачено понад 700 людей.

Палата представників США звинуватила Трампа у підбурюванні натовпу, згодом нижня палата оголосила йому імпічмент.  Утім Сенат США виправдав експрезидента.

Заворушення в Капітолії призвели до другого імпічменту Трампа та численних розслідувань. Слідча комісія, заснована Палатою представників, намагається викликати в Конгрес популярного ведучого телеканалу Fox News Шона Хенніті, який 6 січня обмінювався текстовими повідомленнями з Трампом, його помічниками та адвокатами.

23 червня 2021 року суд у США ухвалив перший вирок у цій справі – 49-річну жительку штату Індіана засудили до 36 місяців умовного терміну, 120 годин громадських робіт і 500 доларів компенсації. 

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