Президент Франції планує в середу приїхати в Україну, - Кассанель

Президент Франції Еммануель Макрон планує прибути в Україну цієї середи, 15 червня.
Про це повідомив перший радник посла Франції в Україні Брюно Кассанель, передає "Суспільне".
За словами Кассанеля, французький президент може відвідати Київ після візиту до Молдови.
Перший радник французького послав додав, що приїзд Макрона "не підтверджено на 100%", проте заплановано.
Нагадаємо, раніше CNN повідомляло, що президент Франції не має певних планів щодо відвідування України.
Також не підтвердили візит в Україну німецького канцлера Олафа Шольца.