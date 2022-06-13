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Президент Франції планує в середу приїхати в Україну, - Кассанель

Спершу Макрон відвідає Молдову.

Президент Франції планує в середу приїхати в Україну, - Кассанель
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон планує прибути в Україну цієї середи, 15 червня.

Про це повідомив перший радник посла Франції в Україні Брюно Кассанель, передає "Суспільне".

За словами Кассанеля, французький президент може відвідати Київ після візиту до Молдови.

Перший радник французького послав додав, що приїзд Макрона "не підтверджено на 100%", проте заплановано.

Нагадаємо, раніше CNN повідомляло, що президент Франції не має певних планів щодо відвідування України.

Також не підтвердили візит в Україну німецького канцлера Олафа Шольца.

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