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Емманюель Макрон поки не визначився щодо візиту в Україну, – CNN

Президент Франції відвідає Україну у відповідний момент.

Емманюель Макрон поки не визначився щодо візиту в Україну, – CNN
Фото: EPA/UPG

У Єлисейському палаці заявили про те, що президент Франції Емманюель Макрон не має певних планів щодо відвідування України.

Про це пише CNN.

"Президент сказав, що відвідає Україну у відповідний момент. Вивчається кілька варіантів, на цьому етапі нічого не визначено", – йдеться в повідомленні.

Востаннє Макрон був в Україні 8 лютого.

Нагадаємо, про можливий візит до України канцлера Олафа Шольца, президента Франції Емманюеля Макрона та прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі перед самітом “Великої сімки” наприкінці червня повідомило німецьке видання Bild am Sonntag. Видання посилалось на джерела в уряді Франції та України.

До слова, у Німеччині не підтверджують можливий візит канцлера Олафа Шольца разом з його колегами з Франції та Італії до Києва. 

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