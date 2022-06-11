​Україна знала про вторгнення РФ, питання було у масштабах нападу, – Подоляк про слова Байдена

Радник голови ОП Михайло Подоляк відреагував на слова президента США Джо Байдена про те, що Володимир Зеленський нібито “не хотів чути” про чисельні попередження Сполучених Штатів про вторгнення РФ.

Про це пише Ліга.

За словами Михайла Подоляка, Україна розуміла, що Росія планує вторгнення і готувалася до нього – питання було в масштабах нападу.

“Безглуздо звинувачувати в чомусь країну, яка понад 100 днів протистоїть агресору, що переважає, якщо ключові країни не змогли превентивно зупинити РФ”, – сказав він.

Він додав, що слова Байдена не зовсім відповідають дійсності.

“Те, що Росія розробляє різні сценарії експансії, ми чудово розуміли. У Володимира Зеленського на столі постійно знаходилася відповідна аналітика, яка базувалася на якісних розвідданих. Президент також уважно реагував на всі слова та попередження наших партнерів", – зазначив Подоляк.

Нагадаємо, вчора під час політичного збору коштів у Лос-Анджелесі Джо Байден заявив, що Володимир Зеленський відкидав його попередження про те, що Росія вторгнеться до України.

"Я знаю, що багато людей думали, що я, можливо, перебільшую, але я знав, і ми мали дані для підтвердження, що він (Путін. – ред.) збирається перейти кордон. Не було жодних сумнівів. І Зеленський не хотів цього чути, і багато людей також", – цитує президента США Bloomberg.