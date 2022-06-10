Росіяни збирались паспортизувати населення Київщини документами СРСР

Під час взяття на облік окупанти планували примусово роздати радянські паспорти.

Після захоплення Київської області російські окупанти планували створити окупаційну адміністрацію та організувати псевдореферендум для проголошення місцевої республіки. Усіх жителів хотіли взяти на облік, примусово обмінюючи українські документи на паспорти радянського зразка, принаймні на час до видачі документів РФ, повідомляє СБУ у Telegram.

Про це свідчать дані, отримані військовою контррозвідкою СБУ на позиціях загарбників, а також поведінка окупантів на тимчасово окупованих частинах України.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Зокрема, було виявлено ворожий схрон із бланками паспортів колишнього СРСР, облаштований у покинутому будинку поблизу смт Макарів Бучанського району.

"Примітно, що ці бланки були саме українського зразка – від імені УРСР. Причому подібна серія не вироблялася в Україні з 1990 року. Таким чином, усі виявлені бланки – були завезені з рф на початку повномасштабної агресії проти нашої держави", - додали у СБУ.

Наприкінці травня міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала мешканців з тимчасово окупованих територій відмовлятись від російських паспортів та переїжджати в підконтрольні регіони.

Також повідомлялось, що загарбники в Запорізькій області змушують людей брати російські паспорти, а у Маріуполі почали паспортизувати жителів.

Раніше Росія примусово видала 12 тис. паспортів депортованим на територію РФ українцям.

Нагадаємо, наприкінці 2021 року Путін запропонував Державній думі ухвалити новий закон про громадянство РФ, який спрощує його отримання для громадян колишнього СРСР.

Перед тим, у квітні 2019 року Путін спростив отримання громадянства Росії для українців з ОРДЛО.