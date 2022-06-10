Голова НАЗК: Перші у списку на конфіскацію активів - Медведчук, Мураєв та Шарій

Зараз у цьому списку 13 000 фізичних та 3000 юридичних осіб РФ, а також - 22 українських фізосіб та компаній.

Нацагентство з питань запобігання корупції, яке у мирний час займається перевіркою декларацій держпосадовців, після 24 лютого стало однією з головних структур, яка займається санкціями. Наразі завдання команди очільника НАЗК також займається пошуком активів росіян та українців, лояльних до путінського режиму, які Україна могла б конфіскувати.

Про це в інтерв'ю Forbes заявив очільник НАЗК Олександр Новіков.

Зараз у цьому списку 13 000 фізичних та 3000 юридичних осіб (перелік активів можна знайти на спеціально створеному порталі). Його перша редакція зʼявилася на столі у Новікова ще на початку березня.

Однак, наприкінці травня, після того як Верховна Рада з другої спроби ухвалила законопроєкт №7194, до перших лав цієї "черги" долучилися й українські бізнесмени та політики: у першому списку на потенційну конфіскацію з 22 фізосіб та компаній чільні місця займають Віктор Медведчук разом з найближчим оточенням, Євген Мураєв та Анатолій Шарій.

Щоправда, за словами Новікові, згідно з фінальною редакцією закону про конфіскацію, НАЗК поступилося Мін’юсту роллю основного органу, який відповідає за стягнення активів.

"Конфіскація майна – другорядне завдання. Це важливий сигнал для наших міжнародних колег, однак першочергова мета – спонукати російських високопосадовців до масових звільнень, а олігархів – до припинення фінансування російської воєнної кампанії проти України", - зазначив Новіков.

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Денис Малюська розповів, що Україна має чотири можливі напрямки конфіскації активів Росії і пов'язаних з нею компаній.