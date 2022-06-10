Російські командири продають пайки солдатів, тому військові РФ харчуються собаками

Служба безпеки України оприлюднила перехоплену телефонну розмову окупантів. Військові РФ скаржаться на те, що командування продає їхні пайки.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

На одному із записів окупант скаржиться дружині: “Вон, банки привезли консервированные: какая-то закуска, морковка, капуста… Мы сразу же выкинули. Х*рня полная, как поросятам”.

Він додає, що їхні пайки йдуть “наліво”, і винні в цьому командири, які їх перепродують.

На другому записі інший окупант просить матір вгадати, що він їв. Жінка спершу називає екзотичний варіант з борсуками, а потім переходить до мишей і пацюків.

“Собаку! Мяса охота же!” – відповідає російський окупант.

Нагадаємо, у кінці травня СБУ повідомляло про те, що через проблеми із забезпеченням російські військові знову почали їсти собак. Про це свідчить листування російського загарбника, яке перехопила Служба безпеки України.