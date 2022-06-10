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Російські командири продають пайки солдатів, тому військові РФ харчуються собаками

Поїдання домашніх тварин стало трендом серед загарбників.

Російські командири продають пайки солдатів, тому військові РФ харчуються собаками
Фото: СБУ

Служба безпеки України оприлюднила перехоплену телефонну розмову окупантів. Військові РФ скаржаться на те, що командування продає їхні пайки.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

На одному із записів окупант скаржиться дружині: “Вон, банки привезли консервированные: какая-то закуска, морковка, капуста… Мы сразу же выкинули. Х*рня полная, как поросятам”.

Він додає, що їхні пайки йдуть “наліво”, і винні в цьому командири, які їх перепродують.

На другому записі інший окупант просить матір вгадати, що він їв. Жінка спершу називає екзотичний варіант з борсуками, а потім переходить до мишей і пацюків.

“Собаку! Мяса охота же!” – відповідає російський окупант.

Нагадаємо, у кінці травня СБУ повідомляло про те, що через проблеми із забезпеченням російські військові знову почали їсти собак. Про це свідчить листування російського загарбника, яке перехопила Служба безпеки України.

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