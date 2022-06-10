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Росіяни вивозять з Маріуполя вцілілий ​транспорт, дитячі майданчики та медичну техніку

У так званій "ДНР радіють, що тепер можуть "кататися на тролейбусах європейського зразка".

Росіяни вивозять з Маріуполя вцілілий ​транспорт, дитячі майданчики та медичну техніку
Ілюстративне фото
Фото: скріншот відео

Російські війська вивозять з окупованого Маріуполя вцілілий транспорт, дитячі майданчики та медичну техніку.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

"Маріуполь віддали на розкрадання! В так званій «ДНР» радіють, що тепер можуть кататися на тролейбусах європейського зразка, вивезених з нашого міста. З лікарень викрадають сучасне обладнання, а з колись затишних дворів забирають дитячі майданчики", - йдеться в повідомленні.

Справжнє обличчя «русского мира» - вбивства, руйнування та мародерство", - додали в міськраді і опублікували скрін переписки окупантів.

Нагадаємо, раніше супутник зафіксував судна, якими окупанти вивозять із порту Маріуполя метал та зерно.

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