У Мін'юсті назвали чотири способи конфіскації активів Росії

Найпростіший, але небажаний спосіб – конфіскація майна у зв'язку з воєнним станом.

Україна має чотири можливі напрямки конфіскації активів Росії і пов'язаних з нею компаній.

Про це міністр юстиції Денис Малюська заявив в ефірі телевізійного марафону UArazom.

Перший напрямок – це конфіскація за рішенням суду, як у випадку з активами нардепа Віктора Медведчука. Протягом судового процесу його майно було арештовано, після чого АРМА передала "трубу Медведчука" в управління одній компанії Нафтогазу.

Другий напрямок – через новий закон про конфіскацію російських активів, який вже передано на підпис президенту. Згідно з цим законом, рішення про конфіскацію прийматиме Вищий антикорупційний суд на основі кількох десятків критеріїв, за якими визначатимуть підсанкційних осіб, чиє майно підлягає конфіскації.

Третій напрямок – на підставі нинішнього закону про націоналізацію російського майна. Під його дію потрапляють активи Сбербанку і Промінвестбанку.

Четвертий – конфіскація майна у зв'язку з воєнним станом. Така конфіскація не вимагає ніякої аргументації, але виникає обов'язок компенсувати вартість. Тому поки що цей спосіб не використовується.

Нагадаємо, в Україні арештовано 434 залізничні вагони російських компаній на понад 300 млн гривень. Кошти від комерційного використання вагонів передадуть на потреби ЗСУ.

До слова, ВР внесла зміни до закону про вилучення майна РФ та її резидентів в Україні. Документ уточнює коло резидентів Російської Федерації, до активів яких застосовуватимуть примусове вилучення в Україні об'єктів права власності.