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Про підозру повідомлено двом російським командирам, які у лютому керували обстрілами Харківщини

Обстріли відбулися з території Бєлгородської області РФ.

Про підозру повідомлено двом російським командирам, які у лютому керували обстрілами Харківщини
Обстріл Харківщини
Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Про підозру повідомлено двом російським командирам, які давали накази обстрілювати Харківську область.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру двом командирам розрахунку БМ-21 “Град” ЗС РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб – ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

Двоє командирів 24 лютого 2022 року надали накази здійснити артилерійські обстріли Харківщини з території Бєлгородської області РФ.

Підлеглі військовослужбовці відкрили вогонь по об’єктах критичної інфраструктури і житлових будинках у смт Козача Лопань Харківського району та навчальному закладу Дергачівської міської ради.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ в Харківській області.

Нагадаємо, російський генерал Олександр Журавльов, який керував звірствами у Сирії, очолив обстріл мирних жителів України касетними боєприпасами, зокрема у Харкові.

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