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Суд над російським військовим, який убив мешканця Сумщини, продовжиться 18 травня

На період судового розгляду підсудний перебуватиме під вартою.

Суд над російським військовим, який убив мешканця Сумщини, продовжиться 18 травня
Фото: вадим шишамарін

Наступне засідання суду над російським військовослужбовцем, 21-річним Вадимом Шишимаріним, обвинуваченим у вбивстві мирного мешканця Сумщини, призначено на 18 травня.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Солом’янський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокурорів та призначив до розгляду кримінальне провадження щодо російського військового - командира відділення в/ч 32010 4 танкової Кантемирівської дивізії Московської області, обвинуваченого в порушенні законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як пише Українська правда, росіянину надали безкоштовного адвоката та перекладачку. Йому інкримінують дві статті: вбивство і порушення законів та звичаїв війни.

Поки що ні підсудний, ані його захисник не озвучували свою позицію.

Водночас прокурор Ярослав Ущапівський у коментарі виданню повідомив, що під час слідства Шишимарін визнав свою провину, покаявся і співпрацював зі слідством.

Прокурор стверджує, що провину російського армійця доводять не лише його слова, а й експертизи і покази свідків. Серед іншого, слідство вилучило зброю, з якої стріляв Шишимарін, а також зброю інших людей, які були з ним у машині.

На період судового розгляду підсудний перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, слідство встановило, що житель Іркутської області прибув в Україну в складі армії РФ. Його колону розбили військовослужбовці Збройних сил України. Утікаючи, він із 4 товаришами по службі обстріляли з автоматів приватний автомобіль і заволоділи ним. 

На вкраденій машині окупанти заїхали в смт Чупахівка Сумської області. Дорогою вони побачили беззбройного мешканця села, який ішов з велосипедом уздовж узбіччя і розмовляв по телефону. 

Підсудний здійснив декілька прицільних пострілів через відкрите вікно автомобіля з автомата Калашникова у голову 62-річного потерпілого. Чоловік помер на місці, лише за декілька десятків метрів від власного будинку.

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