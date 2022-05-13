Суд над російським військовим, який убив мешканця Сумщини, продовжиться 18 травня

На період судового розгляду підсудний перебуватиме під вартою.

Наступне засідання суду над російським військовослужбовцем, 21-річним Вадимом Шишимаріним, обвинуваченим у вбивстві мирного мешканця Сумщини, призначено на 18 травня.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Солом’янський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокурорів та призначив до розгляду кримінальне провадження щодо російського військового - командира відділення в/ч 32010 4 танкової Кантемирівської дивізії Московської області, обвинуваченого в порушенні законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як пише Українська правда, росіянину надали безкоштовного адвоката та перекладачку. Йому інкримінують дві статті: вбивство і порушення законів та звичаїв війни.

Поки що ні підсудний, ані його захисник не озвучували свою позицію.

Водночас прокурор Ярослав Ущапівський у коментарі виданню повідомив, що під час слідства Шишимарін визнав свою провину, покаявся і співпрацював зі слідством.

Прокурор стверджує, що провину російського армійця доводять не лише його слова, а й експертизи і покази свідків. Серед іншого, слідство вилучило зброю, з якої стріляв Шишимарін, а також зброю інших людей, які були з ним у машині.

На період судового розгляду підсудний перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, слідство встановило, що житель Іркутської області прибув в Україну в складі армії РФ. Його колону розбили військовослужбовці Збройних сил України. Утікаючи, він із 4 товаришами по службі обстріляли з автоматів приватний автомобіль і заволоділи ним.

На вкраденій машині окупанти заїхали в смт Чупахівка Сумської області. Дорогою вони побачили беззбройного мешканця села, який ішов з велосипедом уздовж узбіччя і розмовляв по телефону.

Підсудний здійснив декілька прицільних пострілів через відкрите вікно автомобіля з автомата Калашникова у голову 62-річного потерпілого. Чоловік помер на місці, лише за декілька десятків метрів від власного будинку.