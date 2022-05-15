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Сьогодні спливає строк повноважень судді Тупицького у КСУ

Це – безумовна підстава для припинення його повноважень.

Сьогодні спливає строк повноважень судді Тупицького у КСУ
Олександр Тупицький
Фото: Макс Требухов

Согодні закінчується строк, на який ексголова Конституційного Суду Олександр Тупицький був призначений на посаду судді КСУ.

Про це написала у Telegram уповноважена Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря

Згідно з повідомленням, Олександр Тупицький був призначений на посаду судді Конституційного Суду згідно з указом президента України від 14.05.2013 року № 256, він розпочав здійснення своїх повноважень рівно 9 років тому – 15 травня 2013 року. 

"Отже, очікуємо вже незабаром складання присяги одним із суддів Конституційного Суду, призначених президентом України", – написала Совгиря.

Раніше Володимир Зеленський своїм указом від 27.03. 2021 року №124/2021 скасував указ від 14 травня 2013 року № 256 і двома іншими указами – від 26 листопада 2021 року №596/2021 і 597/2021 призначив двох нових суддів Конституційного Суду.

Проте Тупицький оскаржив до Верховного Суду указ від 27 березня 2021 року №124/2021 і суд неостаточним наразі рішенням суду першої інстанції його скасував.

"Тим не менше, це не призвело до відновлення Тупицького на посаді, оскільки рішення суду не вступило в силу", – нагадала Совгиря. 

Водночас КСУ у своїй постанові від 30 листопада 2021 року №11–п/2021 зазначив, що судді КСУ, призначені президентом України указами від 26 листопада 2021 року, зможуть скласти присягу і розпочати здійснення суддівських повноважень лише після припинення повноважень або звільнення з посади попередніх суддів КСУ, в тому числі Тупицького.

"Оскільки сплив строк, на який суддя Конституційного Суду призначається на посаду, що є безумовною підставою для припинення його повноважень, безвідносно до вирішення спору про законність указу президента України від 27 березня 2021 року №124/2021, один із новопризначених президентом суддів КСУ має скласти присягу і розпочати здійснення суддівських повноважень в порядку, передбаченому законом ППро Конституційний Суд України", – наголосила Совгиря.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань підтвердило, що колишній голова Конституційного Суду Олександр Тупицький незаконно втік за кордон. Допомогли йому в цьому правоохоронці та цивільні. Слідство встановило перебування Тупицького в центрі Відня поруч з авто, яке зареєстроване на його дружину.

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