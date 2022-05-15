Зеленський хоче провести "Євробачення" у відновленому Маріуполі

Українська музика підкорює Європу втретє за всю історію, наголосив президент.

Володимир Зеленський подякував українському гурту KALUSH Orchestra за перемогу на конкурсі "Євробачення–2022" і заявив, що хоче провести цей музичний конкурс у вільному та відбудованому Маріуполі.

Про це президент написав у Telegram.

"Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу! Наступного року Україна прийматиме "Євробачення"! Втретє за свою історію. І вірю – не востаннє", – зазначив він.

Зеленський наголосив, що хоче провести "Євробачення" у Маріуполі.

"Ми зробимо все, щоб одного разу учасників та гостей "Євробачення" приймав український Маріуполь. Вільний, мирний, відбудований!", – зазначив президент.

Він подякував за перемогу KALUSH Orchestra та усім, хто підтримав Україну у голосуванні.

Нагадаємо, гурт KALUSH здобув перемогу на Євробаченні. У сумі українці отримали 631 голос. Глядацьке голосування стало абсолютним рекордом в історії "Євробачення" і принесло 439 балів.

Після виконання пісні "Стефанія" соліст гурту Олег Псюк звернувся до світової спільноти: "Будь ласка, допоможіть українському Маріуполю! Допоможіть "Азовсталі" просто зараз!".