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Зеленський хоче провести "Євробачення" у відновленому Маріуполі

Українська музика підкорює Європу втретє за всю історію, наголосив президент.

Зеленський хоче провести "Євробачення" у відновленому Маріуполі
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський подякував українському гурту KALUSH Orchestra за перемогу на конкурсі "Євробачення–2022" і заявив, що хоче провести цей музичний конкурс у вільному та відбудованому Маріуполі.

Про це президент написав у Telegram.

"Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу! Наступного року Україна прийматиме "Євробачення"! Втретє за свою історію. І вірю – не востаннє", – зазначив він.

Зеленський наголосив, що хоче провести "Євробачення" у Маріуполі.

"Ми зробимо все, щоб одного разу учасників та гостей "Євробачення" приймав український Маріуполь. Вільний, мирний, відбудований!", – зазначив президент.

Він подякував за перемогу KALUSH Orchestra та усім, хто підтримав Україну у голосуванні.

Нагадаємо, гурт KALUSH здобув перемогу на Євробаченні. У сумі українці отримали 631 голос. Глядацьке голосування стало абсолютним рекордом в історії "Євробачення" і принесло 439 балів.

Після виконання пісні "Стефанія" соліст гурту Олег Псюк звернувся до світової спільноти: "Будь ласка, допоможіть українському Маріуполю! Допоможіть "Азовсталі" просто зараз!".

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