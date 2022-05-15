KALUSH не боялись дискваліфікації: Привернути увагу світу до "Азовсталі" було важливіше

Прагнення привернути увагу світової спільноти до ситуації на "Азовсталі" було визначальним, і український гурт KALUSH Orchestra зовсім не переймався через ризик дискваліфікації на "Євробаченні".

Про це лідер гурту Олег Псюк заявив на пресконференції.

"Люди не розуміють, яку велику біду переживає моя країна. І для мене сказати це було точно важливіше, ніж дискваліфікація. Якби втратив такий шанс, я б собі не пробачив. Я дуже сподіваюся, що хтось із 200 мільйонів, що побачили, зможе нам допомогти", – наголосив музикант.

Олег Псюк розповів, про важку ситуацію в Маріуполі.

"Наші люди заблоковані, майже тисячу військових. Їх оточили з усіх боків, і вони не можуть вийти з "Азовсталі". Нам потрібна допомога. Ми просимо втрутитися якусь третю країну, щоб визволити їх. Як можна допомогти? Інформаційно. Треба всім говорити, писати про це, стукати до влади ваших країн. Тут багато преси, якщо кожен із вас про це напише, то це точно нам допоможе", – лідер KALUSH Orchestra.

Олег Псюк подякував українцям , всій діаспорі та всім країнам, які голосували за Україну на "Євробаченні".

"Цей рік дуже важливий для України, і будь-яка перемога дуже важлива. Ви розумієте, наскільки Україні зараз потрібна підтримка в усіх аспектах… Україна потребує хороших новин", – зазначив він.

Нагадаємо, український гурт KALUSH здобув перемогу на Євробаченні. У сумі українці отримали 631 голос. Глядацьке голосування стало абсолютним рекордом в історії "Євробачення" і принесло 439 балів.

KALUSH із піснею "Стефанія" у фіналі виступали під номером 12. Пісня, записана повністю українською мовою, присвячена мамі фронтмена Олега Псюка.

Після виконання пісні соліст гурту Олег Псюк звернувся до світової спільноти: "Будь ласка, допоможіть українському Маріуполю! Допоможіть "Азовсталі" просто зараз!".