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Закон про заборону діяльності проросійських партій в Україні підписано президентом

Раніше це рішення підтримали 330 нардепів.

Закон про заборону діяльності проросійських партій в Україні підписано президентом
Фото: ukrainepravo.com

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності проросійських партій в Україні.

Про це повідомила голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк.

Згідно із карткою законопроєкту на сайті Верховної Ради, він був направлений на підпис президенту 6 травня, а сьогодні, 14 травня, президент повернув його вже підписаним.

Цим законопроєктом парламент врегулював процедуру заборони, розпуску та примусової ліквідації політичних партій. Приводом для цього стала популяризація або пропаганда органів держави-агресора, її посадових осіб, осіб та організацій, що контролюються державою-агресором.

Тим самим, під заборону потрапляють ті політичні сили, які публічно заперечують збройну агресію РФ проти України, анексію українських територій та виправдовують порушення територіальної цілісності й суверенітету України.

Нагадаємо, 3 травня Верховна Рада України проголосувала за заборону діяльності проросійських партій в Україні у другому читанні та в цілому. В першому читанні законопроєкт був проголосований 1 квітня.

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