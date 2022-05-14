"Разом з Україною та її прихильниками по всьому світу ми допоможемо Україні виграти війну".

Керівники дипломатичних установ США, Великої Британії, Франції та Німеччини вперше від початку повномасштабної війни РФ проти України зустрілися у Києві.

Фотодоказ цього оприлюднило посольство США в Україні.

"Четвірка повернулась! Очільники посольств Великої Британії, США, Німеччини та Франції зустрілися в Києві вперше з початку війни. Разом з Україною та її прихильниками по всьому світу ми допоможемо Україні виграти війну", – йдеться у повідомленні посольства у твіттері.

Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv

На фото – пані посол Великої Британії Мелінда Сіммонс, тимчасово повірена посольства США Крістіна Квін, посол Німеччини Анка Фельдгузен, заступник посла Франції Бруно Косанель.

Нагадаємо, у вівторок, 10 травня, у Києві відновило роботу посольство Німеччини. Прапор ФРН біля будівлі дипустанови у Києві підняла міністр закордонних справ Анналена Бербок.

Загалом роботу у столиці України поновили понад 20 посольств.