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Керівники посольств Британії, США, Німеччини та Франції вперше з початку війни зустрілися в Києві

"Разом з Україною та її прихильниками по всьому світу ми допоможемо Україні виграти війну".

Керівники дипломатичних установ США, Великої Британії, Франції та Німеччини вперше від початку повномасштабної війни РФ проти України зустрілися у Києві.

Фотодоказ цього оприлюднило посольство США в Україні.

"Четвірка повернулась! Очільники посольств Великої Британії, США, Німеччини та Франції зустрілися в Києві вперше з початку війни. Разом з Україною та її прихильниками по всьому світу ми допоможемо Україні виграти війну", – йдеться у повідомленні посольства у твіттері.

Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv

На фото – пані посол Великої Британії Мелінда Сіммонс, тимчасово повірена посольства США Крістіна Квін, посол Німеччини Анка Фельдгузен, заступник посла Франції Бруно Косанель.

Нагадаємо, у вівторок, 10 травня, у Києві відновило роботу посольство Німеччини. Прапор ФРН біля будівлі дипустанови у Києві підняла міністр закордонних справ Анналена Бербок. 

Загалом роботу у столиці України поновили понад 20 посольств.

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