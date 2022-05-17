“Я комунікатор, а не злочинець”: нардеп Кузьміних виступив у ВАКСі у справі про хабар

Підозрюваний у хабарництві народний депутат “Слуги народу” Сергій Кузьміних у Вищому антикорупційному суді 16 травня заявив, що вважає справу щодо себе політичним переслідуванням за те, що голосував за відставку ексдиректора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника та звільнення тодішнього міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької.

Фото: НАБУ Оперативна зйомка

За версією слідства, детективи НАБУ 28 січня викрили держслужбовця на гарячому – в момент одержання 558 тис. грн за зловживання на закупівлях під час укладення тендерів на медобладнання: сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею в Житомирській області.

У НАБУ кажуть, що восени 2021 року представнику приватної компанії натякнули, що якщо та планує постачати медобладнання лікарням на Житомирщині, то це питання варто узгодити з Кузьміних, який просив за своє сприяння 30% від сум контрактів.

Проте в суді Кузьміних наголошував, що не впливає на тендери, а тому не вчинив злочину.

“З перших днів мені здавалось, що ця справа є якимось шоу, а НАБУ перетворилося у блогерів. Можливо, це переслідування за те, що я голосував за відставку колишнього директора НАБУ та звільнення міністра охорони здоров’я Скалецької. Я робив лише роботу нардепа, в обов’язки якого входить робити запити на міністрів, судову та виконавчу владу по фінансуванню автомобільних доріг, лікарень, шкіл, автоблоків. У мене таких запитів – пачка! Механізм фінансування таких запитів не означає, що гроші йдуть саме в лікарню. Є ДП “Медичні закупівлі”, які закуповують для країни та передають обладнання в лікарню. Є механізм, що це може закуповуватись різними органами, і в жодному запиті я не просив, щоб закупівля відбулась бажаним мені чином”, – висловився Кузьміних.

Фото: Катерина Петренко

З його слів, у депутатських запитах він не вказував механізму закупівлі, а лише зазначав, чого саме лікарня потребує.

"Якщо я зараз скажу прокурору купити мені цигарки, то він може піти, а може не піти. Тому не варто казати, що я впливав на правоохоронців. Таких розмов, як з агентом НАБУ, у мене було тисячі! Агент НАБУ питав, чи можу я змінити закони. Я йому казав: “Я не про закони, а про механізми розвитку на місцях”. Я лише комунікатор, а не злочинець”.

Натомість прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Корзун зачитав клопотання про обрання запобіжного заходу – виключно тримання під вартою. Обвинувач закцентував на доказах проти нардепа. Зокрема, за його словами, про реальну можливість Кузьміних впливати свідчить його листування з головою тендерного комітету лікарні та іншими посадовими особами, де підозрюваний запевняв, що має вплив на розподіл держбюджету.

Прокурор стверджував: Кузьміних планував отримати за махінації 30% від суми закупівель медичних апаратів – понад 11,5 мільйонів гривень. Але фактично отримав лише 558 тисяч гривень – 30% від одного з трьох договорів на суму 1,8 мільйона гривень. Тому поки що всю суму в 11,5 мільйонів гривень йому не інкримінують, однак є підстави вважати, що нардеп прагнув отримати саме таку суму.

“Крім того, завдяки НСРД детективи зафіксували, що Кузьміних залучає правоохоронців до вирішення побутових питань. З його розмов очевидно, що він працівників Нацполіції за горілкою посилав. Підозрюваний використовував інших осіб як посередників для спілкування з медичними працівниками щодо тендерів. Також вдавався до конспірації – користувався транспортними засобами, зареєстрованими на інших осіб. Про це свідчать листування його водія, де реальні власники автівок просять, щоб нардеп сплатив штрафи за порушення швидкості, – зазначив Віталій Корзун. – Кузьміних здатний приховувати й маскувати свої дії всіма можливими способами. Він може знищувати документи, викривляти докази та впливати на свідків, бо дехто з них досі перебуває від нього в службовій та фінансовій залежності. Фактаж здатен впевнити стороннього спостерігача, що підозра обґрунтована та є всі ризики. Підозрюваний двічі затримувався, переховувався, перебував у розшуку, його поведінка, м’яко кажучи, не бездоганна, тому його слід помістити під варту".

Прокурор запевняв, що максимально можливий розмір застави – 49 620 гривень – не може забезпечити належну поведінку підозрюваного.

Фото: Катерина Петренко

САП наполягає на тому, що варто зобов’язати народного обранця прибувати до слідчих, детективів і прокурорів за першою вимогою, не відлучатися з Києва та Житомира, повідомляти про зміну свого місця проживання, утриматися від спілкування зі свідками, здати паспорти для виїзду за кордон, не ходити до Житомирської лікарні та носити електронний браслет.

У прокуратурі також заявили, що Кузьміних телефонував заступнику Інституту серця МОЗ України зі словами, що вже кінець тижня і начебто час надати неправомірну вигоду. На думку обвинувачення, народний обранець може бути причетним і до інших корупційних схем.

Натомість підозрюваний відреагував різко: “Я просив би вас не згадувати ім’я поважного хірурга Тодурова. Я з ним спілкувався лише раз у 2016 році, коли завів у клініку батька. Можливо, ми ще десь зустрічались в одному актовому залі під час нагородження. Я не знаю його заступників. Забудьте цю історію, вона не потрібна”.

Зауважимо, 13 травня адвокатка Кузьміних Лариса Криворучко намагалася відвести від справи слідчу суддю Ларису Задорожну, проте безрезультатно. Учора суддя зауважила, що після цього сторона захисту не прийшла на судове засідання, яке продовжувалося, та не повідомила причини неявки. Та адвокатка заявила, що захист і Кузьміних нібито не викликали в засідання та не вручили відповідної ухвали.

Після цього адвокатка вдалася до емоційних висловлювань на адресу судді. Вона хотіла заявити низку клопотань, які, на думку судді, на цій стадії не передбачені. Після заборони Криворучко зробила зауваження слідчій судді та звинуватила її в тому, що вона, мовляв, “поводиться, як на базарі”.

“Ви порушуєте порядок і зухвало поводитесь. Вам слово ніхто не надавав. Що б ви не заявили, воно розглядатись не буде. Ви себе ведете так, що демонструєте всім, що до правосуддя можна ставитись зі зневагою. Ви можете не поважати суддю, але закон і правосуддя ви маєте поважати”, – відреагувала суддя Лариса Задорожна.

Фото: пресслужба Вінницького апеляційного суду Суддя Лариса Задорожна

Однак вона не порушила питання про притягнення захисниці до адміністративної відповідальності за неповагу до суду. Попри те, що нещодавно прийняли законопроєкт, який зобов’язує за таке відповідати.

Лариса Криворучко на власний розсуд і далі оголошувала нею заздалегідь підготовлені клопотання. Вона звинуватила суд у порушенні права на захист під час залучення безоплатного адвоката та надала письмові зауваження щодо обмеження в доступі до правосуддя. Адвокатка вважає, що суддя незаконно перешкоджала в підготовці позиції захисту, зобов’язавши сплатити судовий збір.

Зауважимо, захист Кузьміних базується на тому, що підозра в хабарництві – блеф, а нардеп просто виконував свої прямі посадові обов’язки.

“На нього покладена відповідальність на комітетах щодо певного медичного напрямку, тому він спілкується з великою кількістю лікарень і працівників, аби зрозуміти, у яких регіонах є нестача певних апаратів”, – заявила Лариса Криворучко.

Усі докази проти свого клієнта вона назвала “домислами” й поставила під сумнів їхню легалізацію. За словами захисниці, невідомо, чи законно здобули інформацію з його арештованого телефону. А навіть якщо й так, то листування, розмови й фотокартки з обрахунками сум у телефоні не можуть вказувати на хабар, про жоден вплив не може йтися.

Лариса Криворучко вважає, що строки розгляду клопотання про запобіжний захід уже минули, а тому його вже пізно розглядати. Зауважимо, що велика кількість призначених засідань у справі Кузьміних відкладались через захист, мінімум чотири засідання зірвались через неявку підозрюваного.

Фото: advokatpost.com Адвокатка Лариса Криворучко

Також адвокатка наполягала, що Кузьміних досі не можна вважати підозрюваним, бо начебто була порушена процедура вручення повідомлення про підозру, а низку процесуальних дій щодо її клієнта протиправно злили в одну.

Водночас захисниця визнала: правове обґрунтування щодо нардепа правильне.

Суд учора вийшов на фінальну стадію в обранні запобіжного заходу – дослідив більшість із зібраних поки що трьох томів доказів. Кілька годин суддя досліджувала, чи набув Кузьміних статусу підозрюваного.

Вердикт щодо запобіжного заходу мають винести 18 травня.

Нагадаємо, 31 січня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру Кузьміних, якого 28 січня детективи НАБУ затримали на хабарі 558 тисяч гривень.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявляв: у разі доведення вини Кузьміних повинен нести відповідальність згідно із законом.

САП з січня непохитно просить для Кузьміних арешт, альтернатива – визначений КПК України максимальний розмір застави в розмірі 49 620 гривень.