НАБУ стверджує, що Кузьміних отримав гроші за сприяння у медзакупівлях.

Фото: НАБУ

Правоохоронці піймали на хабарі понад пів мільйона гривень чинного народного депутата.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

"Щойно НАБУ, САП та ОГП викрили чинного народного депутата України на «гарячому», під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн", сказано в повідомленні

За даними слідства, посадовець отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

У НАБУ пообіцяли згодом оприлюднили деталі.

За даними Цензор.НЕТ, йдеться про народного депутата фракції "Слуга народу" Сергія Кузьміних.

Як нагадав редактор видання Юрій Бутусов, Кузьміних до походу у політику був відомим волонтером у Житомирі, який надавав допомогу нашим військовим. Брат Сергія – Олег Кузьміних – відомий герой війни, один з учасників боїв у Донецькому аеропорту.

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

39-річний уродженець Житомира Сергій Кузьміних – випускник військового інституту ім. С. П. Корольова за спеціальністю “Інженер-системотехнік”. Підприємець, засновник та голова благодійної організації “Міжнародний Благодійний Фонд братів Кузьміних”. Член Громадської ради при Міністерстві охорони здоров'я України.

Відкрив реабілітаційні центри для безкоштовного відновлення втраченого здоров'я бійців після отриманих травм, поранень та захворювань: у Житомирі, Черкасах та Києві.

У 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії “Слуга Народу” за виборчим округом №67 (Житомирська область) як безпартійний. Член однойменної фракції. Член Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Брат – Олег Кузьміних, командир 90-го батальйону 81-ї десантно-штурмової бригади.