70 депутатів не повернулися в Раду після зимових канікул, - КВУ

Комітет виборців проаналізував показники відвідування народними депутатами пленарних засідань Верховної Ради після поновлення роботи парламенту в січні 2022 року. Так, за період із 25 по 28 січня відбулося чотири пленарні засідання, на жодному з них не були зареєстровані 70 депутатів.

Про це повідомила пресслужба КВУ.

Серед відсутніх депутатів: 26 представників "Слуги Народу", 13 депутатів "Опозиційної платформи За життя", вісім позафракційних, по шестеро від "Батьківщини" та "Голосу", п'ятеро депутатів групи "За майбутнє", чотири депутати "Євросолідарності" та двоє нардепів групи "Довіра".

Серед основних причин відсутності депутатів на пленарних засіданнях називають коронавірус, роботу в Парламентській Асамблеї Ради Європи та звичайні прогули.

"27 січня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про те, що 24 народні депутати хворіють на ковід. Як відомо, ще чотири нардепи відправилися на сесію ПАРЄ. Інші члени делегації працюють онлайн. Однак реальна кількість відсутніх втричі вища", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

"Офіційно у Верховній Раді не вказують причини, через які народні депутати відсутні на пленарних засіданнях. Однак можна припустити, що коронавірус та робота в ПАРЄ – не єдині підстави для відсутності депутатів на засіданнях. Ймовірно, що частина політиків пропускають початок роботи ВР, оскільки ще не повернулися із зимових канікул, в тому числі, з-за кордону. Це традиційна ситуація для січня, а серед відсутніх політиків – частина відомих депутатів-прогульників", – додав Кошель.

Нагадаємо, сьогодні парламент закрив шосту сесію без голосування за законопроєкти та депутатські звернення. У залі тільки заслухали звіти міністрів. Наступний тиждень також мав бути пленарним, оскільки він є початком нової сесії, але вчора через високу захворюваність серед депутатів ухвалили рішення змінити календарний план і до 15 лютого працювати в комітетах. Зміна припала на три пленарні дні.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія наголосив, що нардепи не пішли на додаткові канікули, а працюватимуть віддаленно.