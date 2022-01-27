Шмигаль провів зустріч із послами "Великої сімки"

У четвер, 27 січня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із послами країн Групи Семи (США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада) та Європейського Союзу.

Про це повідомила пресслужба Кабміну.

Зазначається, що сторони обговорили широке коло питань співпраці та підтримки України у різних сферах.

Шмигаль подякував Євросоюзу та країнам G7 за надану Україні політичну, фінансову та військову підтримку.

"В умовах міжнародної напруги ми сьогодні відчуваємо підтримку багатьох країн. Вдячні урядам ваших держав за зусилля, спрямовані на підтримку реформ та демократичних інституцій. Посилення обороноздатності України та підвищення економічної стабільності — найкраща відповідь на дії країни-агресора", - зазначив прем'єр.

Шмигаль наголосив, що позитивні сигнали, які надають Україні міжнародні партнери, сприяють зміцненню її позиції.

Прем'єр зауважив, що в листопаді 2021 року Рада виконавчих директорів МВФ затвердила перший перегляд спільної з Фондом програми Stand-by та продовжила термін її дії до кінця червня цього року. Крім того, Україна має намір продовжити співробітництво з МВФ в рамках програм підтримки впровадження реформ та направити запит до Фонду про започаткування нової програми.

Також Шмигаль наголосив, що Україна готова невідкладно розпочати консультації з ЄС щодо започаткування нової програми макрофінансової допомоги. Він також подякував Єврокомісії за заяву про пакет фінансової допомоги Україні в розмірі 1,2 млрд євро.

З української сторони в зустрічі взяв участь міністр фінансів Сергій Марченко. Зі сторони G7 були присутні Надзвичайний та Повноважний Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен, Надзвичайний та Повноважний Посол Французької Республіки Етьєн де Понсен, Надзвичайний та Повноважний Посол Канади Лариса Ґаладза-Кронін, Надзвичайний та Повноважний Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс, Надзвичайний та Повноважний Посол Італійської Республіки П’єр Франческо Дзадзо, Надзвичайний та Повноважний Посол Японії Кунінорі Мацуда, Глава Представництва Європейського Союзу Матті Маасікас, Радник Посольства США Алан Перселл.

Нагадаємо, у грудні минулого рку президент Володимир Зеленський провів зустріч з послами "Групи семи" та ЄС. Він запросив лідерів цих країн відвідати Україну.

12 грудня посли G7 за підсумками зустрічі у Ліверпулі оприлюднили спільну заяву. У документі, серед іншого, сказано, що військова агресія Росії проти України матиме величезні наслідки і дорого обійдеться Москві.

Протягом 2022 року "Велику сімку" - групу семи найбільш розвинених країн світу - очолюватиме Німеччина.