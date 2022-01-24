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На сьогодні планується позачергове засідання уряду, – джерела

Передбачена і закрита, і відкрита частини. 

На сьогодні планується позачергове засідання уряду, – джерела
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів України у понеділок, 24 січня, проведе позачергове засідання. Початок заплановано на 19 годину, повідомили LB.ua декілька джерел.

Засідання буде відкритим, але планується і закрита частина. Порядок денний поки невідомий.

Сьогодні о 17 годині на засідання також збирається Рада нацбезпеки і оборони. Вона розглядатиме питання заходів із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз, поточного стану справ в економіці, енергетиці, протидії пандемії коронавірусної хвороби.

Крім цього, завтра міністр оборони Олексій Резніков та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба братимуть участь у закритому засіданні робочої групи з питань національної безпеки в парламенті. Вони проведуть зустріч із представниками депутатських фракцій і груп. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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