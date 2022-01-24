Порошенко вимагає закрите засідання Ради за участі президента і військового керівництва

П’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко під час виступу на погоджувальній раді закликав негайно провести закрите засідання Верховної Ради за участі президента Зеленського та вищого військового керівництва держави.

«Сьогодні питання безпеки європейського континенту вирішується в Україні. Слухання по ситуації на українсько-російському кордоні проходять в Конгресі США, Бундестазі, британському парламенті, більшості парламентів ЄС. Посольства починають евакуацію родин дипломатів, що я категорично не підтримую, а Верховна Рада тим часом займає позицію невтручання в справу захисту України, перебуваючи на канікулах п’ять тижнів», – зазначив Порошенко.

За його словами, "ЄС" вимагає провести закрите засідання Верховної ради України за участі Володимира Зеленського, всього вищого військово-політичного керівництва, щоб «дати меседж депутатам і дати меседж народу».

«Уряд має прийти на це засідання з проєктами виключного переліку законопроєктів. Фракція «Європейської Солідарності» зареєструвала законопроект №6542 – зміни до бюджету. 50 мільярдів треба зняти з «Великого крадівництва», з резервів, у тому числі за рахунок Міжнародного валютного фонду, і спрямувати на збільшення грошового утримання військовослужбовців. Для того, щоб замотивувати ветеранів повернутися до своїх бригад. Не треба запрошувати їх на три роки – треба запрошувати їх на півроку, тоді, коли найбільша загроза. І змінити ситуацію, коли чисельність бригад укомплектована на 50%», – зауважив п’ятий президент.

«Треба забезпечити закупівлю бронежилетів і касок, треба закупити пальне. Треба сформувати резерви першої черги і негайно це треба робити це прямо зараз», – наголосив Порошенко.