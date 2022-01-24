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Верховна Рада повертається до роботи в пленарному режимі після найдовшої за 10 років зимової перерви

Засідання будуть відбуватись на двох тижнях поспіль. 

Верховна Рада повертається до роботи в пленарному режимі після найдовшої за 10 років зимової перерви
Ілюстративне фото
Фото: Lb.ua

Верховна Рада повертається до роботи в режимі пленарних засідань після перерви, що тривала з 17 грудня.

Перше засідання відбудеться завтра, сьогодні ж представники парламентських фракцій і груп зібралися на погоджувальну раду.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що пленарно працюватимуть два тижні поспіль – цей тиждень як завершення поточної сесії і наступний – як початок нової.

Він закликав усіх парламентарів неухильно дотримуватись антиковідних обмежень незалежно від того, чи було щеплення від коронавірусу. Нині хворіє 11 нардепів і 34 працівники Апарату. 

Голова ВР на погоджувальній раді порадив російським депутатам непокоїтись про економічне благополуччя своїх громадян, а не роздумувати, чи визнати "ДНР" і "ЛНР" та зазіхати на Україну. 

"Хочу внести пропозицію ухвалити постанову про звернення до ООН, Європарламенту, урядів та парламентів іноземних держав, парламентських асамблей та міжнародних організацій стосовно неприйнятності військового шантажу України з боку РФ", – зазначив він. 

Цей проєкт постанови вже підготований і буде зареєстрований найближчим часом, завтра за нього хочуть проголосувати в залі. 

Вранці віторка планується провести зустріч голів фракцій та груп із міністром оборони України Олексієм Резніковим

На засіданні у вівторок планують розглянути відтермінування на рік електронної форми документообігу в парламенті. 

Нагадаємо, що це була найдовша перерва в пленарній роботі українського парламенту за останні 10 років – це 38 днів без засідань У новому році Рада планує розглянути, зокрема, законопроєкт про накопичувальну пенсію та про економінчий паспорт українця. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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