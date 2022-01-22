​МЗС викликало посла в Німеччині і висловило розчарування відмовою німецького уряду передати оборонну зброю

Міністерство закордонних справ України в суботу викликало посла Німеччини Анку Фельдгузен.

На сайті МЗС повідомляється, що приводом для такого кроку стали "неприйнятні висловлювання" командувача Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха про те, що Крим ніколи не повернеться до складу України та що Україна не може відповідати критеріям членства в НАТО.

Крім того, Фельдгузен сказали про "глибоке розчарування з приводу позиції уряду Німеччини про ненадання Україні оборонної зброї".

"Україна сподівається на подальшу більш проактивну позицію ФРН у підтримці нашої держави, зокрема у питаннях посилення обороноспроможності нашої держави перед загрозою масштабного російського вторгнення, застосування інших дієвих засобів стримування задля ґарантування безпеки в Європі", - йдеться в заяві МЗС.

Міністерство наголосило, що партнери України мають виявляти твердість та солідарність для стримування руйнівних намірів Росії.

Нагадаємо, що Німеччина не тільки відмовляє Києву в поставках зброї, а й блокує експорт естонського озброєння в Україну. Йдеться про гаубиці Д-30 східнонімецького походження.

На думку німецьких урядовців, надання зброї Україні може лише посилити напруження та зробити переговори з Москвою ще важчими, ніж вони вже є нині. Позиція щодо непостачання зброї до кризових регіонів також закріплена у коаліційній угоді чинного уряду.

Водночас Німеччина надає Україні іншу допомогу. Наприклад, в Україну передадуть мобільний польовий госпіталь вартістю понад 5 млн євро. У Німеччині також лікуються важкопоранені українські військові.