Депутати "ЄС" звернулися в Офіс генпрокурора щодо відрядження Порошенка у Брюссель

Народні депутати з фракції «Європейська Солідарність» ініціювали невідкладний прийом в Офісі Генерального прокурора, щоб передати пакет документів щодо відрядження Петра Порошенка до Брюселю на Міжпарламентську Раду Україна-НАТО, яка відбудеться наступного понеділка. Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко.

«Лідер «ЄС» є офіційним членом цієї делегації, і, очевидно, що його участь в дискусіях, авторитет і особливі взаємини з представниками цієї міжнародної інституції сьогодні як ніколи важливо використовувати для захисту країни. Це має розуміти і влада, якщо в неї залишилася хоч крапля здорового глузду і усвідомлення відповідальності за єдність країни», – написала Геращенко у Facebook.

«На жаль, пані Венедиктова була відсутня, депутатів прийняв її заступник», – повідомила народна депутатка.

Також, за її словами, адвокати звернуться до слідчих ДБР і до суду щодо дводенного міжнародного відрядження лідера опозиції.

«На жаль, голова ВР Руслан Стефанчук, який визнає, що Петро Порошенко є членом цієї делегації і має всі відповідні запрошення від наших партнерів, заявив, що він підпише розпорядження про відрядження відразу після дозволу слідчих чи Офісу Генпрокурора. Ми з подивом сприймаємо таку позицію керівника парламенту і нагадуємо, що Верховна Рада – незалежний орган влади, яким не керують ані прокуратура, ані ДБР», – зауважила співголова фракції.

Вона закликала слідчі органи не блокувати політичну діяльність лідера опозиційноі фракції, особливо на тлі безпекових загроз, які стоять перед Україною, і важливості боротися за підтримку країни на дипломатичному фронті.

«Також ми розцінюємо відмову голови Верховної Ради підписати відповідне розпорядження без вказівок прокуратури як перешкоджання політичній діяльності Порошенка і блокування представництва нашої фракції в міжнародній делегації», – наголошує Ірина Геращенко.