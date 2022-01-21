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Німеччина отримала від Естонії запит на передачу Україні гаубиць, вироблених в НДР

Східнонімецькі гармати були куплені країною в 2009 році.

Німеччина отримала від Естонії запит на передачу Україні гаубиць, вироблених в НДР
Фото: mil.gov.ua

Естонія звернулася до Німеччини з запитом про затвердження передачі України 122-мм гаубиць, вироблених у Німецькій Демократичній Республіці.

Про це повідомила "Німецька хвиля" з посиланням на речницю Міністерства оборони Німеччини.

За її словами, Німеччина отримала від Естонії запит на схвалення постачання гаубиць в Україну. Запит вивчається і перебуває "на відомчому узгодженні". Процес має бути скоординований із Фінляндією, тому що саме цій країні гаубиці було продано в 1990-х роках.

Естонія закупила у Фінляндії 42 гаубиці у 2009 році.

Нагадаємо, в 2021 році Естонія на рівні свого Міністерства оборони ухвалила рішення підтримати Україну зброєю і боєприпасами у зв'язку з загрозою зі сторони Росії. Країна повідомляла, що розглядає можливість надати ракети "Джавелін" для протитанкових ракетних систем, а також гаубиці калібру 122 мм і боєприпаси до них.

Німеччина, на відміну від багатьох інших західних союзників, відмовляється допомагати Україні зброєю. Ця позиця не змінилася навіть з приходом до влади нового уряду на чолі з Олафом Шольцом. Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час останнього візиту до Києва повідомила, що це пояснюється, зокрема, німецьким минулим.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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