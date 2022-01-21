Арестович потрапив у базу "Миротворця"

Речникові української делегації у ТКГ приписують участь в "актах гуманітарної агресії" проти України.

Позаштатного радника голови Офісу президента та речника української делегації у Тристоронній контактній групі по Донбасу Олексія Арестовича внесли до бази "Миротворець". Йому приписують участь у "актах гуманітарної агресії" проти України.

Відповідна інформація з’явилася на сайті "Миротворця" у четвер, 20 січня.

"Професійний провокатор. Свідома участь у заходах, що підривають обороноздатність України шляхом деморалізації збройних сил України. Дискредитація державних органів влади та управління”, – йдеться в повідомленні.

На сайті опублікували скріншоти переписки Арестовича у соцмережах, де він грубо відповідав коментаторам і різко висловлювався про ЗСУ.

"Миротворець" нагадав Арестовичу його зустріч з російським неонацистом Олександром Дугіним у 2005 році. Після цього у блогера, мовляв, змінився політичний напрямок і він почав говорити про оборону Криму.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2020 року Олексій Арестович став речником української делегації в ТКГ з мирного врегулювання ситуації на сході України.

1 грудня того ж року керівник Офісу президента Андрій Єрмак призначив Олексія Арестовича своїм позаштатним радником з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки та оборони.

17 січня 2021 року Арестович заявив, що звільнився з цих посад "через особисті причини".

Однак 19 січня Українська правда з посиланням на власне джерело в ОПУ повідомила, що Арестович не підписував документів про звільнення, а в Офісі про його "звільнення" дізнались так само, як усі – зі ЗМІ.

Тобто Арестович досі залишається радником Єрмака, і, можливо, цю співпрацю буде продовжено.

Сайт "Миротворець" був створений 2014 року з ініціативи ексдепутата Верховної ради Антона Геращенка, який на той час позаштатним радником міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. У списках, опублікованих на сайті, містяться тисячі прізвищ, яких творці інтернет-ресурсу оцінюють як "сепаратистів, терористів або агентів Кремля".