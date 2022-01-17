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Арестович звільнився з Офісу президента та ТКГ щодо ситуації на Донбасі

Своє рішення він пояснив "особистими причинами".

Арестович звільнився з Офісу президента та ТКГ щодо ситуації на Донбасі
Олексій Арестович
Фото: facebook.com/alexey.arestovich

Олексій Арестович звільнився з посади позаштатного радника голови Офісу Президента та з посади речника української делегації у тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі.

У коментарі "4 каналу" Арестович зазначив, що звільнився за власним бажанням, а на наступній зустрічі ТКГ щодо Донбасу його вже не буде.

Він також уточнив, що наразі ця "інформація поки неофіційна". Своє рішення він пояснив "особистими причинами".

Олексій Арестович був призначений радником з інформаційної політики Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі 28 жовтня.

1 грудня керівник Офісу президента Андрій Єрмак призначив Олексія Арестовича своїм позаштатним радником з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки та оборони.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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