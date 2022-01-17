​В Україну приїхала делегація Конгресу США

Американські сенатори зустрінуться з Зеленським і кількома міністрами.

В Україну приїхала делегація Конгресу Сполучених Штатів Америки, в якої заплановані зустрічі з президентом й представниками уряду.

Про це повідомила пресслужба посольства США в Україні.

До складу делегації увійшли сенатори Роб Портман (республіканець, штат Огайо), Кріс Мерфі (демократ, Коннектикут), Джин Шахін (демократка, Нью-Гемпшир), Емі Клобучар (демократка, Міннесота), Кевін Крамер (республіканець, Північна Дакота), Річард Блюменталь (демократ, Коннектикут) і Роджер Вікер (республіканець, Міссісіпі).

Вони зустрінуться з Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, міністром оборони Олексієм Резніковим, міністром енергетики Германом Галущенком.

Нагадаємо, що востаннє американські конгресмени приїжджали до Києва у грудні. Тоді до складу делегації увійшли Джейсон Кроу, Бред Венструп і Рік Кроуфорд.