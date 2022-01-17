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Путіну не можна дозволити відбудувати Радянський Союз, – американський сенатор

"Він намагається відновити те, що мав раніше. Цього не можна допустити".

Путіну не можна дозволити відбудувати Радянський Союз, – американський сенатор
Фото: EPA/UPG

Колишній кандидат в президенти США від Республіканської партії, нині сенатор Мітт Ромні заявив що Сполучені Штати та інші західні країни мають перешкодити президенту Росії Володимиру Путіну відтворити Радянський Союз у тій чи іншій формі.

Про це Ромні заявив в ефірі NBC, пише Politico.  

"Він намагається відновити те, що мав раніше. Цього не можна допустити", – сказав Мітт Ромні.

Заява сенатора прозвучала на тлі повідомлень про ймовірне вторгнення Росії в Україну найближчим часом.

"Він (Путін, – ред.) намагається розділити НАТО – послабити його. Нам потрібний сильний Альянс не лише для протистояння Росії, а й проти Китаю", – сказав Ромні, який попереджав про сплеск російської агресії під час своєї президентської кампанії 2012 року.

Ромні нагадав, що Захід може заблокувати газопровід "Північний потік-2", який має проходити з Росії до Німеччини через Балтійське море. Демократи Сенату в четвер заблокували спробу Республіканської партії накласти санкції на цей газопровід.

"Ми повинні дати йому зрозуміти, що газопровід "Північний потік-2" не працюватиме", – сказав Ромні про Путіна. 

"У нього не буде цього багатства, якщо він зробить будь-які дії для повалення уряду в Україні – газогін закриють", – додав сенатор.

Раніше заступниця державного секретаря Вікторія Нуланд заявила, що США підготували 18 сценаріїв санкцій проти Росії на випадок її вторгнення на територію України. Яких саме заходів буде вжито, залежатиме від характеру російської агресії.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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