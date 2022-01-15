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Нуланд заявила про 18 сценаріїв санкцій проти Росії у разі подальшої агресії

У США вважають, що "двері для дипломатичного рішення поки що відчинені".

Нуланд заявила про 18 сценаріїв санкцій проти Росії у разі подальшої агресії
Фото: president.gov.ua

Сполучені Штати підготували 18 різних сценаріїв санкцій на випадок російського вторгнення на територію України. Яких саме заходів буде вжито, залежатиме від характеру російської агресії.

Про це заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила в інтерв’ю Financial Times.

"Я не буду давати огляд 18 різних сценаріїв... Просто зазначу, що наша відданість та обговорення із союзниками стосуються того, як дуже швидко завдати дуже гострого болю, якщо Росія зробить цей рух у будь-якій формі", – цитує видання слова посадовиці. 

Нуланд зауважила, що у напрацюванні пакета санкцій США та Європа прагнуть "рівномірно поділити тягар" і створити такий пакет, який "готові втілювати".

При цьому заступниця держсекретаря додала, що з точки зору США "двері для дипломатичного рішення поки що відчинені", а Вашингтон продовжує роботу над письмовою відповіддю щодо запропонованих гарантій безпеки російським офіційним особам. 

"Ми вважаємо, що можемо знизити напруженість і досягти певного прогресу в деяких із цих питань за допомогою дипломатії", – наголосила Нуланд.

Нуланд також прокоментувала повідомлення про хакерські атаки на урядові установи в Україні 14 січня і зазначила, що такі дії відповідають російським сценаріям, які вже втілювались в інших місцях.

Раніше цього тижня Нуланд заявила, що Росія готувала плани саботажу та внутрішньої дестабілізації щодо України. 

Також вона вже заявляла, що США мають домовленості із союзниками в Європі щодо підготовки пакета "дуже болючих" санкцій проти Росії у разі подальшої військової ескалації.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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