За лічені місяці промислова інфляція призведе до подорожчання усіх товарів та послуг, - Тимошенко

Промислова інфляція за лічені місяці призведе до подорожчання усіх товарів та послуг. Про це заявила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко на офіційній сторінці у Facebook. За її словами, «Батьківщина» наполягатиме, аби вже з перших днів роботи Верховна Рада ухвалила пропозиції щодо стримування цін, підтримки виробників, зниження тарифів для населення та промисловості тощо.
Тимошенко зазначила, що за офіційними даними Держстату, ціни на продукцію промисловості у 2021-му зросли на 62,2%. Це найбільше, за словами нардепки, зростання за останні 25 років.
Але, за словами політика, головна небезпека в іншому, бо фактично, це – реальний показник інфляції, яка вже за кілька місяців призведе до подорожчання всього.
«Зростання промислових цін відіб’ється на вартості кожного товару, гаманці кожного громадянина, бюджеті кожної родини», – застерегла Юлія Тимошенко.
Голови «Батьківщини» вважає, що виробникам потрібні енергоносії за посильними цінами, а людям – гроші для підвищення купівельної спроможності, а не продуктові картки.