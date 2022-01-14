Кабмін ухвалив постанову про підвищення зарплати медикам
Кабмін ухвалив постанову про підвищення зарплати медикам
Хакери атакували сайти уряду та "Дію"
Хакери атакували сайти уряду та "Дію"
Речник Путіна назвав невдалими переговори зі США і НАТО
Речник Путіна назвав невдалими переговори зі США і НАТО
Арешт майна Порошенка: що це означає для лідера «ЄС»?
Арешт майна Порошенка: що це означає для лідера «ЄС»?
Газ і талони: ціни на продукти ростуть слідом за вартістю енергоносіїв
Газ і талони: ціни на продукти ростуть слідом за вартістю енергоносіїв
Міноборони Росії оголосило раптову перевірку бойової готовності у Східному військовому окрузі
Міноборони Росії оголосило раптову перевірку бойової готовності у Східному військовому окрузі
У Росії не бачать підстав для нових зустрічей із США і кажуть, що "в голову влади України можуть прийти немислимі речі"
У Росії не бачать підстав для нових зустрічей із США і кажуть, що "в голову влади України можуть прийти немислимі речі"
​Викритий у Києві ексзаступник "міністра інформації ДНР" втік на окуповану територію
​Викритий у Києві ексзаступник "міністра інформації ДНР" втік на окуповану територію
«Де мій дім?» Як у Києві забудовник та НАН знесли гуртожиток, а мешканці опинилися на вулиці
«Де мій дім?» Як у Києві забудовник та НАН знесли гуртожиток, а мешканці опинилися на вулиці
ГоловнаПолітика

За лічені місяці промислова інфляція призведе до подорожчання усіх товарів та послуг, - Тимошенко

За словами нардепки, зростання цін на продукцію промисловості найбільше за 25 років.

За лічені місяці промислова інфляція призведе до подорожчання усіх товарів та послуг, - Тимошенко
Фото: ba.org.ua

Промислова інфляція за лічені місяці призведе до подорожчання усіх товарів та послуг. Про це заявила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко на офіційній сторінці у Facebook. За її словами, «Батьківщина» наполягатиме, аби вже з перших днів роботи Верховна Рада ухвалила пропозиції щодо стримування цін, підтримки виробників, зниження тарифів для населення та промисловості тощо.

Тимошенко зазначила, що за офіційними даними Держстату, ціни на продукцію промисловості у 2021-му зросли на 62,2%. Це найбільше, за словами нардепки, зростання за останні 25 років.

Але, за словами політика, головна небезпека в іншому, бо фактично, це – реальний показник інфляції, яка вже за кілька місяців призведе до подорожчання всього.

«Зростання промислових цін відіб’ється на вартості кожного товару, гаманці кожного громадянина, бюджеті кожної родини», – застерегла Юлія Тимошенко.

Голови «Батьківщини» вважає, що виробникам потрібні енергоносії за посильними цінами, а людям – гроші для підвищення купівельної спроможності, а не продуктові картки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також