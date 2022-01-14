За лічені місяці промислова інфляція призведе до подорожчання усіх товарів та послуг, - Тимошенко

За словами нардепки, зростання цін на продукцію промисловості найбільше за 25 років.

Промислова інфляція за лічені місяці призведе до подорожчання усіх товарів та послуг. Про це заявила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко на офіційній сторінці у Facebook. За її словами, «Батьківщина» наполягатиме, аби вже з перших днів роботи Верховна Рада ухвалила пропозиції щодо стримування цін, підтримки виробників, зниження тарифів для населення та промисловості тощо.

Тимошенко зазначила, що за офіційними даними Держстату, ціни на продукцію промисловості у 2021-му зросли на 62,2%. Це найбільше, за словами нардепки, зростання за останні 25 років.

Але, за словами політика, головна небезпека в іншому, бо фактично, це – реальний показник інфляції, яка вже за кілька місяців призведе до подорожчання всього.

«Зростання промислових цін відіб’ється на вартості кожного товару, гаманці кожного громадянина, бюджеті кожної родини», – застерегла Юлія Тимошенко.

Голови «Батьківщини» вважає, що виробникам потрібні енергоносії за посильними цінами, а людям – гроші для підвищення купівельної спроможності, а не продуктові картки.