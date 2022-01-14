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Розпочалася зустріч президентів України та Азербайджану

Заплановано підписання двосторонніх документів.

Розпочалася зустріч президентів України та Азербайджану
Ахівне фото
Фото: president.gov.ua

Володимир Зеленський розпочав зустріч з президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим, який перебуває в Києві з робочим візитом.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Після зустрічі завершення відбудуться українсько-азербайджанські переговори в розширеному складі. Також заплановано підписання двосторонніх документів.

Потому президенти зустрінуться з представниками засобів масової інформації.

Нагадаємо, 15 грудня минулого року Зеленський під час робочого візиту до Брюсселя провів зустріч з Алієвим, під час якої закликав Азербайджан долучитися до процесу звільнення незаконно утримуваних осіб.  24 грудня Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану.

У лютому президент Туреччини Реджеп Ердоган здійснить візит до України для переговорів стратегічного рівня. Також планується підписання низки угод між Україною та Туреччиною, зокрема щодо зони вільної торгівлі. Цього ж місяця  відзначатиметься 30-річчя встановлення дипломатичних відносин України з Азербайджаном і Туреччиною. З огляду на це,  Зеленський запропонував провести в лютому в Києві саміт за участю лідерів трьох держав.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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