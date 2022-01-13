Співробітники Державного бюро розслідувань затримали народного депутата Верховної Ради VIII скликання, члена депутатської фракції партії "Блок Петра Порошенка" за підозрою у шахрайстві.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що екснардеп, який нині обіймає посаду позаштатного радника голови Держекоінспекції, обманом заволодів 17 тис. доларів США.

"За попередньою інформацією, екснардеп пообіцяв допомогти громадянину, який діяв в інтересах аграрного підприємства. Він гарантував, що за 17 тис. доларів «вирішить питання» щодо отримання позитивного висновку оцінки впливу на довкілля Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України", - йдеться в повідомленні.

Під час першої контрольованої передачі колишній народний депутат отримав від потерпілого 2 тис. доларів. А сьогодні, 13 січня, радника під час отримання другої частини коштів – 15 тис. доларів США.

Попередня кваліфікація: шахрайство, вчинене у великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК України).

Наразі проводяться обшуки за місцем роботи та мешкання фігуранта, а також у приміщенні суб’єкта господарської діяльності, що надає послуги з оформлення та подачі документів для отримання висновків оцінки впливу на довкілля. Також перевіряється причетність до вказаного злочину службових осіб Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів та Державної екологічної інспекції.

Фото: ДБР

Ім'я екснардепа у ДБР не називають. Однак, як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна" від інформованого джерела, затриманий - Андрій Немировський.

Нагадаємо, Немировський увійшов до складу БПП у квітні 2016 року. Він був обраний до Ради за списком "Самопомочі" (за квотою партії "Воля"), однак у фракцію так і не увійшов.