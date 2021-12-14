Ердоган відвідає Україну на початку 2022 року, - Кулеба

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на початку 2022 року здійснить візит до України для переговорів стратегічного рівня.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час заходу "Дипломатія 2022: Пріоритети Стратегії зовнішньополітичної діяльності".

"Ви розумієте, наскільки важливим є цей візит у контексті безпеки та питання Криму", - зазначив Кулеба.

Згідно з планом, Ердоган зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони підпишуть низку угод між Україною та Туреччиною, зокрема - щодо зони вільної торгівлі.

Востаннє Зеленський та Ердоган зустрічалися у вересні на полях сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Тоді порушували питання звільнення українців, яких утримує Росія.

Попередній візит Ердогана до Києва відбувся 3 лютого 2020 року. Зеленський відвідав Туреччину 7-8 серпня 2019 року.

Нагадаємо, протягом останнього місяця Ердоган уже двічі пропонував виступити посередником між Україною та Росією, щоб запобігти ескалації через скупчення російських військ на українському кордоні.

29 листопада Ердоган уперше запропонував своє посередництво між Путіним і Зеленським, але за кілька днів міністерство закордонних справ Росії в особі речниці Марії Захарової відхилило цю пропозицію. Вона сказала, що "про посередницьку роль Туреччини між Росією та Україною" не може бути й мови, тому що Росія не вважає себе стороною "внутрішньоукраїнського" конфлікту.

Після цього Ердоган провів телефонну розмову з Путіним, під час якої вони говорили про ситуацію в Україні.

1 грудня міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина виступає за деескалацію між Україною та РФ, але проти санкцій щодо Москви.