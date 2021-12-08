Туреччина стежать за подіями в Україні та біля її кордонів.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив готовність стати посередником між Україною та Росією "в будь-якому форматі".

Про це він сказав під час прес-конференції в середу, 8 грудня, пише "Анадолу".

"За згодою сторін ми можемо зробити внесок у зниження напруженості між РФ та Україною, який може виявитися у вигляді посередництва або в будь-якому іншому форматі", - сказав Ердоган.

Він наголосив, що в Туреччині уважно стежать за подіями в Україні та біля її кордонів. "Ми сподіваємося, що напруга не наростатиме і далі", - додав він.

Нагадаємо, що 29 листопада Ердоган вперше запропонував своє посередництво між Путіним і Зеленським, але за кілька днів Міністерство закордонних справ Росії в особі речниці Марії Захарової відхилило цю пропозицію. Вона сказала, що "про посередницьку роль Туреччини між Росією та Україною" не може бути й мови, тому що Росія не вважає себе стороною "внутрішньоукраїнського" конфлікту.

Після цього Ердоган провів телефонну розмову з Путіним, під час якої вони говорили про ситуацію в Україні.