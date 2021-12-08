Російські найманці шість разів порушили режим тиші на Донбасі

Упродовж минулої доби, 7 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню, у тому числі - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

В напрямку Майорська окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Під обстріл потрапили околиці населеного пункту, внаслідок чого пошкоджено приватний житловий будинок. Втрат серед цивільного населення немає.

В бік Новоолександрівки російські найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Поблизу Південного ворог застосував міномети калібру 120 мм та стрілецьку зброю. В районі Нью-Йорку противник вів обстріл з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Біля Причепилівки окупанти відкривали вогонь з вогонь автоматичних станкових та підствольних гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців немає.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - зазначили в штабі.

Станом на 7 годину ранку, 8 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, за даними розвідки, попри домовленості про відведення важкого озброєння, окупаційні війська РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей посилюють підрозділи поблизу лінії зіткнення танками, БМП та важкою артилерією.