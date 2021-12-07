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У Румунії на туристів з України напала ведмедиця

Тварину та її дитинча, ймовірно, налякали петарди.

У Румунії на туристів з України напала ведмедиця
Фото: http://ziarulprahova.ro

У румунських Карпатах, біля замку Пелеш, що неподалік від міста Сіная, на двох туристів з України напала ведмедиця.

Про це повідомило місцеве видання Prahova, передає ZAXID.NET.

Інцидент стався в ніч на 6 грудня. Ведмедицю та її дитинча, ймовірно, налякали петарди, якими користувались туристи. Ведмедиця побігла на людей, але ті встигли втекти і перестрибнути через паркан. 32-річна жінка та 28-річний чоловік  отримали травми рук та ніг. Наразі їх доправлено до лікарні міста Сіная.

Мер міста заявив, що ведмедицю переселять у безлюдний район, а її дитинча – в спеціалізований центр захисту тварин.

Місцева служба з надзвичайних ситуацій також закликала жителів та туристів району бути обережними при зустрічі з дикими тваринами.

Фото: ziarulprahova.ro

Нагадаємо, у місті Біла Церква Кивської області  під час циркової вистави Circus on Ice бурий ведмідь напав на глядачів.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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