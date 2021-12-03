Російське видання Meduza з'ясувало, кого затримала ФСБ за підозрою у роботі на українські спецслужби - це 23-річний бариста, а також батько та син з Тернопільщини.

Про це йдеться в матеріалі на сайті видання.

Як повідомлялося, 2 грудня ФСБ РФ оголосила про затримання агентів одразу двох українських силових відомств - Служби безпеки та Головного управління розвідки міністерства оборони і опублікувала їхні "свідчення". Двоє чоловіків (батько та син), нібито займалися шпигунством, а третій (23-річний Олександр Цілик), за версією ФСБ - нібито готував у Росії теракт.

Meduza пише, що Цілик має освіту спеціаліста з банківської справи, однак працює не за фахом, а у кав'ярнях та барах. Судячи з соцмереж Цілика, кавою він справді займався професійно.

Фото: meduza.io Олександр Цілик

Його мати, киянка Мілана Цілик, розповіла, що в жовтні 2021 року Олександр вирушив у ділову поїздку до Росії, а потім зник. Його було оголошено в розшук в Україні. Але перші відомості про нього надійшли лише за місяць, у листопаді, згадує його мати.

"Я дзвонила до посольства - і вони запитували... Їм сказали, що його затримали. Якось дивно взагалі вони [у ФСБ]: за правилами, мали і консулу повідомити - а нічого цього не було", - розповіла вона.

На відео "зізнання" ФСБ Цілик каже, що йому доручили зробити теракт за завданням ГУР. Проте мати переконана, що її син не підтримував жодних зв'язків із розвідкою, а на нього могли чинити фізичний тиск.

"Армія це взагалі не наше. У нього двоє маленьких діточок. Я, на жаль, не знаю, але я точно знаю, що це все вигадано. Я теж бачила відео [показів] - і я бачу, що він читає [з папірця]; бачу, що на нього чинили тиск. Фізичний. У мене одне припущення: з нього знущалися, мучили, вибивали з нього, щоб він узяв на себе якусь гидоту", - додала жінка.

Інші затримані – Зиновій та Ігор Ковалі, батько та син. За версією ФСБ, вони нібито "працювали на СБУ" та приїхали до Росії, щоб "сфотографувати мости та теплоелектростанцію" за $10 000 винагороди.

Фото: meduza.io Зіновій Коваль

Фото: meduza.io Ігор Коваль

У російській спецслужбі стверджують, що 6 жовтня 22-річний Ігор Коваль у Тернополі зустрівся з "майбутнім куратором Василем Коваликом" та погодився на співпрацю, написав відповідну розписку та обрав псевдонім Торік.

На "відео із зізнанням" Коваль каже, що вдома батько йому зізнався, що й сам "співпрацює із СБУ" під псевдонімом Бик. Потім до розмови нібито підключилася мати Ірина та теж зізналася у "співпраці зі спецслужбами" під псевдонімом Школа.

ЗМІ зазначають, що лише через тиждень після "вербування" батько та син Ковалі поїхали до Росії, де й були затримані.

Нагадаємо, 2 грудня ФСБ заявила про затримання трьох українських "шпигунів", один із яких нібито готував теракт. У СБУ новину назвали фейком.

"Подібні заяви ФСБ РФ слід розглядати виключно через призму гібридної війни, в якій інформаційна пропаганда та розповсюдження фейків відіграють важливу роль", - зазначив реччник спецслужби Артем Дехтяренко.