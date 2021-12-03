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Син міністра оборони Сальвадору загинув в авіакатастрофі під час рятувальної операції

На борту, крім Херардо Мартіно, були ще двоє осіб. Не вижив ніхто.

Син міністра оборони Сальвадору загинув в авіакатастрофі під час рятувальної операції
Ілюстративне фото
Фото: Вікіпедія

Син міністра оборони Сальвадору Меріно Монроя загинув в авіакатастрофі. Військовий літак зазнав аварії біля узбережжя країни.

На борту, крім Херардо Мартіно, були ще двоє осіб.

Президент Сальвадору Наїб Букеле повідомив, що загинули всі члени екіпажу літака ВПС країни.

"Збройні сили Сальвадору виявили тіло сина міністра Меріно Монроя та його товаришів серед уламків літака, в якому вони летіли", - написав Букеле у Twitter.

Він додав, що міністр оборони "особисто керує рятувальною операцією, незважаючи на свій біль".

Відомо, що літак ВПС Сальвадору моделі Baron 55 Beechcraft розбився у береговій зоні під час пошуку яхти з двома пасажирами, що зникла в морі в середу, 1 грудня. На борту літака перебували троє людей, зокрема лейтенант Херардо Меріно, син міністра оборони країни Меріно Монроя.

Як повідомляли, у листопаді в авіакатастрофі загинув один із космічних туристів Blue Origin. Легкомоторний літак на борту із 49-річним бізнесменом Гленом де Врісом розбився в окрузі Сассекс, штат Нью-Джерсі.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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