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У Франції чоловік у костюмі ніндзя напав з мечем на поліцейських, його знешкодили

Інцидент стався, коли дві жінки-поліцейські підійшли до чоловіка, щоб допитати його щодо викрадення автомобіля.

У Франції чоловік у костюмі ніндзя напав з мечем на поліцейських, його знешкодили
Фото: twitter.com

Французька поліція знешкодила чоловіка, одягненого як ніндзя, після того, як він спробував напасти із мечем на двох офіцерів у місті Шербур.

Про це повідомляє CNN.

Інцидент стався, коли дві жінки-поліцейські підійшли до чоловіка, щоб допитати його щодо викрадення автомобіля.

За словами правоохоронців, двоє поліцейських наразі перебувають у задовільному стані. Про стан нападника не повідомляють. 

Міністр внутрішніх справ Франції Жерар Дарманін у своєму твіттері висловив підтримку поліції.

"Під час розслідування викрадення автомобіля в Шербурі двоє поліцейських отримали поранення", - сказав Дарманін, додавши: "(Моя) підтримка національній поліції".

Нагадаємо, 1 листопада в столиці Японії Токіо чоловік напав із ножем на людей в поїзді метрополітену. Він поранив щонайменше 17 пасажирів.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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