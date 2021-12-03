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Озброєний чоловік здався поліції біля штаб-квартири ООН

Переговори з озброєним чоловіком тривали кілька годин.

Озброєний чоловік здався поліції біля штаб-квартири ООН
Фото: wbdg.org

Біля штаб-квартири ООН у Нью-Йорку з’явився чоловік з вогнепальною зброєю та сумкою. Після переговорів, які тривали кілька годин, чоловік здався поліції.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Чоловік з вогнепальною зброєю та сумкою з’явився біля будівлі ООН приблизно о 10:30.

Поліція перекрила під’їзди до будівлі, оточивши район, на місце події прибули сапери. Поліцейські вступили в переговори з озброєним чоловіком, які тривали кілька годин.

Служба охорони ООН закликала співробітників залишатися на місцях і не виходити з приміщення.

"Служба безпеки та охорони ООН повідомляє, що на 1-й авеню між 42-й і 43-й вулицями тривають заходи за участю поліції. Усім співробітникам і делегатам у штаб-квартирі ООН пропонується залишатися на місцях", - йшлося в повідомленні.

Після переговорів чоловік здався поліції. Рух біля штаб-квартири ООН відновлено.

Нагадаємо, у серпні біля будівлі Міноборони США сталася стрілянина. Вхід до Пентагону і вихід із нього тимчасово було закрито.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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