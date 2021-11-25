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У столиці Сомалі під час нападу на колону авто ООН загинули пʼятеро людей

Від потужного вибуху обвалилися стіни школи і лікарні, розташованих поруч. 

У столиці Сомалі під час нападу на колону авто ООН загинули пʼятеро людей
Армія в Сомалі (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

У столиці Сомалі, місті Могадішо, вранці 25 листопада трапився вибух поблизу будівлі школи. Загинули пʼятеро людей, ще кілька десятків отримали поранення, повідомляє агентство AFP.

Відомо, що вибухнула машина. За попередніми даними, кількість поранених – 23 людини, пише Reuters із посиланням на керівника служби швидкої допомоги. 

Офіційний представник групи з військових операцій Абдіас Абу Мусаб заявив, що метою терористів була не школа, а колона авто Організації Обʼєднаних Націй. Відповідальність за вибух покладають на ісламістське угрупування "Аль-Шабааб", повʼязане з "Аль-Каїдою". Хто саме загинув – не повідомляється. 

Вибух на перехресті був настільки потужним, що стіни школи і лікарні обвалилися. Після вибуху злочинці відкрили стрілянину. 

"Аль-Шабааб" виступають проти центрального уряду Сомалі і хочуть встановити власне правління на основі шаріату. Група часто вчиняє вибухи та напади зі зброєю. 

Нагадаємо, в липні цього року в столиці Сомалі внаслідок вибуху машини з терористом-смертником загинули щонайменше восьмеро людей. Відповідальність за злочин на себе взяв представник гілки бойовиків "Аль-Шабааб". 

У травні цього року в Сомалі терорист-смертник убив шістьох поліцейських. Відповідальність за теракт на себе взяло угрупування "Аль-Шабааб". 

Одним із найжахливіших терактів у Сомалі була серія вибухів і Могадішо у жовтні 2017 року, під час якого загинули більше 500 людей, ще сотні були поранені. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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