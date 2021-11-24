До начальника Південного регіонального управління ДПСУ прийшли з обшуком, - ЗМІ
До начальника Південного регіонального управління ДПСУ прийшли з обшуком, - ЗМІ
Секретар Радбезу РФ Патрушев: "в Україні може спалахнути будь-якої миті"
Секретар Радбезу РФ Патрушев: "в Україні може спалахнути будь-якої миті"
У Держдумі РФ закликали Україну "пам'ятати про долю Афганістану"
У Держдумі РФ закликали Україну "пам'ятати про долю Афганістану"
"Енергоатом" розглядає можливість відновлення проєкту Чигиринської АЕС
"Енергоатом" розглядає можливість відновлення проєкту Чигиринської АЕС
У Болгарії згорів автобус із туристами, загинуло понад 40 людей
У Болгарії згорів автобус із туристами, загинуло понад 40 людей
Арестович: Бурба почав операцію щодо "вагнерівців" без погодження з Зеленським, а розвідників звільнили через перевитрату коштів
Арестович: Бурба почав операцію щодо "вагнерівців" без погодження з Зеленським, а розвідників звільнили через перевитрату коштів
“Були підрозділи, які мали забезпечити зачистку Майдану. А також підрозділи фільтрації". Заступник Генпрокурора виступив у суді
“Були підрозділи, які мали забезпечити зачистку Майдану. А також підрозділи фільтрації". Заступник Генпрокурора виступив у суді
Замість інвест-няні: на Черкащині місцеві депутати вирішили знищити успішне підприємство з іноземними інвестиціями
Замість інвест-няні: на Черкащині місцеві депутати вирішили знищити успішне підприємство з іноземними інвестиціями
"Слуги народу" оприлюднили спільну заяву про "олігархічний шантаж проти держави" щодо телеканалів Ріната Ахметова
"Слуги народу" оприлюднили спільну заяву про "олігархічний шантаж проти держави" щодо телеканалів Ріната Ахметова
ГоловнаСвіт

Перша в історії Швеції жінка-прем'єр подала у відставку через кілька годин після призначення

Магдалена Андерссон заявила, що не хоче очолювати уряд, "легітимність якого буде поставлена під сумнів".

Перша в історії Швеції жінка-прем'єр подала у відставку через кілька годин після призначення
Магдалена Андерссон
Фото: thelocal.se

Всього через кілька годин після обрання прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон подала у відставку. Причиною став розвал коаліційного уряду після голосування за бюджет.

Про це повідомляє шведське видання The Local.

"Існує конституційна практика, згідно з якою коаліційний уряд має піти у відставку, коли одна партія йде у відставку", - сказала журналістам соціал-демократка Андерссон.

"Я не хочу очолювати уряд, легітимність якого буде поставлена під сумнів", - додала вона.

Андерссон сказала, що сподівається, що незабаром буде знову обраною на посаду як глава уряду меншості, до складу якого входять лише соціал-демократи.

Після того, як Центристська партія відмовилася від підтримки бюджету Андерссон, її бюджет не мав достатньо голосів для ухвалення в парламенті. Натомість законодавці зі 154 голосами проти 143 прийняли альтернативний бюджет, представлений опозиційними партіями.

Колишня очільниця міністерства фінансів Магдалена Андерссон стала першою жінкою на чолі уряду в історії Швеції. Парламент призначив її на цю посаду вранці 24 листопада.

54-річна Андерссон змінила на посаді Стефана Льовена, який подав у відставку на початку листопада, перед тим передавши їй повноваження лідера Соціал-демократичної партії Швеції. Льовен був прем'єром з 2014 року, а Андерссон весь цей час керувала міністерством фінансів.

За шведською системою парламентаризму кандидату в прем'єр-міністри для призначення на посаду не потрібно набрати більшість голосів депутатів. Натомість він має отримати менше половини голосів "проти".

Проти кандидатури Андерссон проголосували 174 з 349 депутатів Риксдагу. Один голос більше - і вона б не стала прем'єркою.

Андерссон мала офіційно очолити уряд після зустрічі з королем Карлом XVI Густавом у п'ятницю.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також