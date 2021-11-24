Перша в історії Швеції жінка-прем'єр подала у відставку через кілька годин після призначення

Магдалена Андерссон заявила, що не хоче очолювати уряд, "легітимність якого буде поставлена під сумнів".

Всього через кілька годин після обрання прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон подала у відставку. Причиною став розвал коаліційного уряду після голосування за бюджет.

Про це повідомляє шведське видання The Local.

"Існує конституційна практика, згідно з якою коаліційний уряд має піти у відставку, коли одна партія йде у відставку", - сказала журналістам соціал-демократка Андерссон.

"Я не хочу очолювати уряд, легітимність якого буде поставлена під сумнів", - додала вона.

Андерссон сказала, що сподівається, що незабаром буде знову обраною на посаду як глава уряду меншості, до складу якого входять лише соціал-демократи.

Після того, як Центристська партія відмовилася від підтримки бюджету Андерссон, її бюджет не мав достатньо голосів для ухвалення в парламенті. Натомість законодавці зі 154 голосами проти 143 прийняли альтернативний бюджет, представлений опозиційними партіями.

Колишня очільниця міністерства фінансів Магдалена Андерссон стала першою жінкою на чолі уряду в історії Швеції. Парламент призначив її на цю посаду вранці 24 листопада.

54-річна Андерссон змінила на посаді Стефана Льовена, який подав у відставку на початку листопада, перед тим передавши їй повноваження лідера Соціал-демократичної партії Швеції. Льовен був прем'єром з 2014 року, а Андерссон весь цей час керувала міністерством фінансів.

За шведською системою парламентаризму кандидату в прем'єр-міністри для призначення на посаду не потрібно набрати більшість голосів депутатів. Натомість він має отримати менше половини голосів "проти".

Проти кандидатури Андерссон проголосували 174 з 349 депутатів Риксдагу. Один голос більше - і вона б не стала прем'єркою.

Андерссон мала офіційно очолити уряд після зустрічі з королем Карлом XVI Густавом у п'ятницю.