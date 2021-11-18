Bellingcat та The Insider оприлюднили першу частину розслідування у "справі вагнерівців"
Bellingcat та The Insider оприлюднили першу частину розслідування у "справі вагнерівців"
У Кабміні визначились, як працюватиме механізм "тисяча за вакцинацію", - нардеп Железняк
У Кабміні визначились, як працюватиме механізм "тисяча за вакцинацію", - нардеп Железняк
Військові затримали на лінії розмежування ще одного російського бойовика "ЛНР"
Військові затримали на лінії розмежування ще одного російського бойовика "ЛНР"
Друга частина розслідування Bellingcat: формально спецоперацію перенесли, щоб не зірвати перемирʼя на Донбасі
Друга частина розслідування Bellingcat: формально спецоперацію перенесли, щоб не зірвати перемирʼя на Донбасі
Кива заявив, що його позбавили звання кандидата наук
Кива заявив, що його позбавили звання кандидата наук
Нардепи на засіданні не змогли проголосувати за застосування спецпроцедури до законопроєкту про столицю
Нардепи на засіданні не змогли проголосувати за застосування спецпроцедури до законопроєкту про столицю
У Рубіжному вбили поліцейського
У Рубіжному вбили поліцейського
В уряді розповіли деталі виплати 1000 гривень вакцинованим
В уряді розповіли деталі виплати 1000 гривень вакцинованим
У Дніпропетровській області вперше за пів століття ремонтують трасу Н-23
У Дніпропетровській області вперше за пів століття ремонтують трасу Н-23
ГоловнаПолітика

Голова Закарпатської ОДА написав заяву на звільнення

Учора його відставку погодив Кабмін.

Голова Закарпатської облдержадміністрації Анатолій Полосков написав заяву на звільнення з посади.

Разом із Полосковим вирішили піти з посад його заступники Мирослав Білецький, Ігор Шинкарюк та Іштван Петрушка.

Фото: acebook.com/poloskovofficial

Про це Полосков повідомив у Facebook.

"Ми є і залишаємося командою і однодумцями. Тому всі разом ми написали заяви про звільнення. Чимало встигли зробити і реалізувати, дали старт новим потужним проектам, які мають бути завершені протягом 2022-2023 років", - написав він.

17 листопада звільнення Полоскова з посади вже погодив Кабінет міністрів. Це сталося після того, як представника "Слуги народу" Олексія Петрова зняли з посади голови Закарпатської облради, а на його місце висунули депутата від фракції "Рідне Закарпаття" Володимира Чубірка.

Полосков є ставлеником цієї локальної партії, яку під місцеві вибори 2020 року створили закарпатські мажоритарники з "Довіри" Валерій Лунченко, Василь Петьовка, Роберт Горват і Владислав Поляков. 

На місцевих виборах 2020 року "Рідне Закарпаття" отримало 12 мандатів в обласній раді, тоді як "Слуга народу" - 11.

Посаду голови Закарпатської облради тоді отримав представник "Слуги народу" Олексій Петров, який до того очолював Закарпатську ОДА, а на його місце було призначено ставленика "Рідного Закарпаття" Анатолія Полоскова.

Восени 2021 року депутати обласної ради проголосували за відставку Петрова.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також