Голова Закарпатської ОДА написав заяву на звільнення

Голова Закарпатської облдержадміністрації Анатолій Полосков написав заяву на звільнення з посади.

Разом із Полосковим вирішили піти з посад його заступники Мирослав Білецький, Ігор Шинкарюк та Іштван Петрушка.

Фото: acebook.com/poloskovofficial

Про це Полосков повідомив у Facebook.

"Ми є і залишаємося командою і однодумцями. Тому всі разом ми написали заяви про звільнення. Чимало встигли зробити і реалізувати, дали старт новим потужним проектам, які мають бути завершені протягом 2022-2023 років", - написав він.

17 листопада звільнення Полоскова з посади вже погодив Кабінет міністрів. Це сталося після того, як представника "Слуги народу" Олексія Петрова зняли з посади голови Закарпатської облради, а на його місце висунули депутата від фракції "Рідне Закарпаття" Володимира Чубірка.

Полосков є ставлеником цієї локальної партії, яку під місцеві вибори 2020 року створили закарпатські мажоритарники з "Довіри" Валерій Лунченко, Василь Петьовка, Роберт Горват і Владислав Поляков.

На місцевих виборах 2020 року "Рідне Закарпаття" отримало 12 мандатів в обласній раді, тоді як "Слуга народу" - 11.

Посаду голови Закарпатської облради тоді отримав представник "Слуги народу" Олексій Петров, який до того очолював Закарпатську ОДА, а на його місце було призначено ставленика "Рідного Закарпаття" Анатолія Полоскова.

Восени 2021 року депутати обласної ради проголосували за відставку Петрова.