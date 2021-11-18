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Парламент з другої спроби достроково закрив позачергове засідання через задимлення пульту для голосувань

Пульт голосування нардепа почав плавитися. 

Верховна Рада з другої спроби достроково закрила позачергове засідання через задимлення системи "Рада". 

Спочатку голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив перерву на 15 хвилин. Парламентарі тим часом почали знімати задимлення на відео.

Нардеп "Слуги народу" Олександр Качура в Telegram повідомив, що задимівся та почав плавитися пульт депутата його колеги по фракції Артема Нагаєвського.

"Єгор Чернєв швидко схопив вогнегасник і припинив горіння", – зазначив він. 

Пульт для голосування змінили на новий, додав нардеп Олексій Устенко.

Фото: Олексій Устенко Telegram

Засідання відновили, для перевірки системи провели сигнальне голосування. Депутати просили достроково закрити засідання, і для розгляду цього питання відправили на повторне друге читання законопроєкт про "Кредитні спілки", в розгляд якого зайшли до інциденту. 

Після цього Стефанчук поставив на голосування пропозицію достроково закрити засідання, але її підтримали лише 205 нардепів з 226 мінімально необхідних. 

Після нього аналогічну пропозицію поставив перший віцеспікер Олександр Корнієнко. Його пропозицію підтримали 240 депутатів, засідання закрили. 

Нагадаємо, подібні інциденти траплялися в українському парламенті і раніше. У травні 2020 в депутата фракції "Слуги народу" Максима Ткаченка під час голосування загорівся пульт.

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