Кива здав нагородну зброю

Народний депутат від "Опозиційної платформи за життя" Ілля Кива, якого голова МВС Денис Монастирський позбавив нардепа права на нагородну зброю за "негідну поведінку", здав два нагородні пістолети.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Як зазначається, дозволи на право зберігання та носіння нагородної зброї анульовано відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 16 листопада 2021 року № 680 о/с "Про позбавлення Киви І.В. відомчих заохочувальних відзнак Міністерства внутрішніх справ України «Вогнепальна зброя»".

На підставі зазначеного наказу Міністра внутрішніх справ України був складений висновок про анулювання дозволів Іллі Киви на право зберігання та носіння нагородної зброї, затверджений головою Національної поліції України.

"Сьогодні, 18 листопада, Ілля Кива здав два нагородні пістолети – Glock-19 і АПС та дозволи на їх зберігання працівникам підрозділу контролю за обігом зброї ГУНП у м. Києві", - повідомляють у поліції.

Раніше повідомляли, що Кива має два нагородні пістолети - "Форт-17" і АПС. Першим Киву, який тоді обіймав посаду заступника начальника УМВСУ в Донецькій області, 20 травня 2015 року нагородив тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков - "за особливі заслуги в захисті конституційних прав і свобод людини і громадянина, зразкове виконання службового та громадянського обов'язку, виявлені при цьому честь і доблесть". Другий нагородний пістолет Аваков видав тодішньому голові департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції підполковникові поліції Іллі Киві Киві 12 лютого 2016 року.

15 жовтня 2021 року Кива оприлюднив відео, на якому він з автоматом в руках заявив, що є лідером "антифашистського руху", стріляє з автомата у повітря на тлі феєрверку. Кива пояснив, що так він святкує загибель Степана Бандери, якого 15 жовтня 1959 року у Мюнхені вбив радянський агент КДБ Богдан Сташинський. Після цього проти Киви відкрили кримінальну справу за стрілянину з автомата.

Після того, як голова МВС видав наказ про позбавлення Киви нагородної зброї, нардеп заявив, що його позбавили звання кандидата наук.

Кива розповів, що влада не тільки позбавила його нагородного пістолета, а й "під час обшуку змусила комісію в Міністерстві освіти винести рішення про позбавлення мене звання кандидата наук на підставі того, що хоч у моїй дисертації й немає плагіату, але, за рішенням комісії, немає новизни". Нардеп вважає, що це черговий формальний привід влади дискредитувати його.